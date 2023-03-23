Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Riva’da 8 saatlik toplantı
Giriş Tarihi: 23.3.2023

Riva’da 8 saatlik toplantı

Riva’da 8 saatlik toplantı

TFF, Süper Lig ve 1. Lig’den 2’şer takımın düşeceğini, gelecek sezon her iki ligin de 20’şer takımla oynanacağını açıkladı

TFF önceki gün 8 saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. Riva'da salı günü saat 16.00'da başlayıp gece 00.00'da sona eren toplantıda gündem, yaşanan hakem olayları ve deprem nedeniyle aflarını isteyen takımlar sonrası liglerin durumuydu. Hakem hataları ve MHK Başkanı Lale Orta'nın açıklamalarıyla ilgili olarak bir grup yöneticinin, Orta'nın görevden alınmasını istediği iddia edildi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, bunu reddederek Lale Orta ile devam edeceklerini net bir şekilde ekibine iletti. Ligden çekilen takımlar sonrası düşecek ve çıkacak takımlarla ilgili kararlar ise dün TFF'nin resmi sitesinden öğle saatlerinde duyuruldu.

İŞTE TFF'NIN ALDIĞI O KARARLAR
Atakaş Hatayspor ve Gaziantep FK'nın ligden çekilmeleri sebebiyle, 2022-2023 sezonu sonunda Süper Lig'den 4 takım yerine, 2 takım Spor Toto 1. Lig'e düşürülecek.
Adanaspor A.Ş. ve Yeni Malatyaspor'un Spor Toto 1. Lig'den çekilmeleri nedeniyle 4 takım yerine, 2 takım TFF 2. Lig'e düşecek.
Adıyaman ve Diyarbekir'in TFF 2. Lig'den çekilmeleri sebebiyle, 20 takımlı gruptan (Kırmızı Grup) 4 takım yerine 2 takım TFF 3. Lig'e düşürülecek.
Kahramanmaraşspor'un TFF 3. Lig'den çekilmesi sebebiyle, 17 takımlı gruptan (2.
Grup) Bölgesel Amatör Lig'e düşürüleceği belirtilen 3 takım yerine 2 takımın düşürülmesine karar verildi.
Malatya Arguvan Spor ve Osmaniyespor TFF 3. Lig'den çekildiği için 18 takımlı gruptan (3. Grup) Bölgesel Amatör Lig'e 3 takım yerine 1 takımın Bölgesel Amatör Lig'e düşecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: En düşük emekli maaşı yükseldi!
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kılınışı Nasıldır
Yavuz Ağıralioğlu üzerlerindeki 'PKK gölgesini' itiraf etti! CHP ve HDP saldırıya geçti
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
Twitter'dan siyasi operasyon: Kirli pazarlığı gizlediler! 'Yavuz Ağıralioğlu' TT listesinden kaldırıldı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 6'lı koalisyonun modeline tepki: Ülke böyle yönetilmez
PKK terörü yüzlerine vuruldu: Habertürk rahatsız oldu! "Yavuz Ağıralioğlu suç işliyor"
HDP sorusu sonrası ne yapacağını şaşırdı! İYİ Partili Dervişoğlu "Dağılın" dedi, dağıldılar
6'lı koalisyonda HDP krizi! İyi Parti'de toplu istifalar gelebilir
İyi Parti’de HDP depremi! Yavuz Ağıralioğlu: Terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız!
ARKADAŞINA GÖNDER
Riva’da 8 saatlik toplantı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA