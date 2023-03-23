Riva’da 8 saatlik toplantı

TFF önceki gün 8 saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. Riva'da salı günü saat 16.00'da başlayıp gece 00.00'da sona eren toplantıda gündem, yaşanan hakem olayları ve deprem nedeniyle aflarını isteyen takımlar sonrası liglerin durumuydu.TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, bunu reddederek Lale Orta ile devam edeceklerini net bir şekilde ekibine iletti. Ligden çekilen takımlar sonrası düşecek ve çıkacak takımlarla ilgili kararlar ise dün TFF'nin resmi sitesinden öğle saatlerinde duyuruldu.Atakaş Hatayspor ve Gaziantep FK'nın ligden çekilmeleri sebebiyle, 2022-2023 sezonu sonunda Süper Lig'den 4 takım yerine, 2 takım Spor Toto 1. Lig'e düşürülecek.Adanaspor A.Ş. ve Yeni Malatyaspor'un Spor Toto 1. Lig'den çekilmeleri nedeniyle 4 takım yerine, 2 takım TFF 2. Lig'e düşecek.Adıyaman ve Diyarbekir'in TFF 2. Lig'den çekilmeleri sebebiyle, 20 takımlı gruptan (Kırmızı Grup) 4 takım yerine 2 takım TFF 3. Lig'e düşürülecek.Kahramanmaraşspor'un TFF 3. Lig'den çekilmesi sebebiyle, 17 takımlı gruptan (2.Grup) Bölgesel Amatör Lig'e düşürüleceği belirtilen 3 takım yerine 2 takımın düşürülmesine karar verildi.Malatya Arguvan Spor ve Osmaniyespor TFF 3. Lig'den çekildiği için 18 takımlı gruptan (3. Grup) Bölgesel Amatör Lig'e 3 takım yerine 1 takımın Bölgesel Amatör Lig'e düşecek.