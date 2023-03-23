Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Altay Bayındır’ın sözleşmesindeki özel madde ortaya çıktı

Fenerbahçe, Altay Bayındır ile sözleşme yenilerken, futbolcunun da gelen teklifleri bir kenara iterek 4 yıllık sözleşmeye imza attığı ortaya çıktı. Serbest oyuncu kapsamında olduğu için Altay'a yaklaşık 2 milyon Euro bandında teklifler vardı.
Gerek başkanın ilgisi gerekse de Altay'ın sarı-lacivertli kulüpte şampiyon olmadan ve para kazandırmadan ayrılmak istememesi sayesinde futbolcu, yeni kontrata imza attı. Yurtdışı çıkış maddesi bulunan futbolcu, Sarı-Lacivertli forma altındaki hedefini gerçekleştirdikten sonra Avrupa'ya adım atmak istiyor.
SIRADA ZAJC VAR
Altay ile mukavele uzatan Fenerbahçe, sözleşmesi bitecek bir diğer futbolcusu Zajc ile de anlaşmaya yakın... Futbolcuyla yeni sözleşme konusunda belli bir noktaya gelindi. Başkan Ali Koç'un da, Zajc'ın futbolculuğunun yanı sıra karakterini ve profesyonelliğini beğendiği biliniyor. Dolayısıyla iki tarafın resmi olarak yakın zamanda anlaşması bekleniyor.
Sözleşmesi sona eren diğer oyuncu Valencia'nın durumu ise biraz daha zor... Fenerbahçe performansının yanında, Dünya Kupası'nda da adından söz ettiren futbolcuya astronomik teklifler geliyor. Futbolcu, sarı-lacivertlilerde mutlu olsa da, son kontratını yapacak. (Milliyet)