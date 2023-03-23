Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Altay Bayındır’ın sözleşmesindeki özel madde ortaya çıktı

SIRADA ZAJC VAR

Altay ile mukavele uzatan Fenerbahçe, sözleşmesi bitecek bir diğer futbolcusu Zajc ile de anlaşmaya yakın... Futbolcuyla yeni sözleşme konusunda belli bir noktaya gelindi. Başkan Ali Koç'un da, Zajc'ın futbolculuğunun yanı sıra karakterini ve profesyonelliğini beğendiği biliniyor. Dolayısıyla iki tarafın resmi olarak yakın zamanda anlaşması bekleniyor.



Sözleşmesi sona eren diğer oyuncu Valencia'nın durumu ise biraz daha zor... Fenerbahçe performansının yanında, Dünya Kupası'nda da adından söz ettiren futbolcuya astronomik teklifler geliyor. Futbolcu, sarı-lacivertlilerde mutlu olsa da, son kontratını yapacak. (Milliyet)