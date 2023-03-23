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Giriş Tarihi: 23.3.2023 23:10

Son dakika haberi: Şike teşebbüsü gündeme bomba gibi düştü! TFF 3. Lig ekiplerinden...

Son dakika haberi: Şike teşebbüsü gündeme bomba gibi düştü! TFF 3. Lig ekiplerinden...

Son dakika haberi: TFF 3. Lig ekiplerinden Darıca Gençlerbirliği ve eski başkanı Arif Gülen'in, "şike teşebbüsü" nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği açıklandı. İşte tüm detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, TFF 3 Lig 2. Grup takımlarından Darıca Gençlerbirliği ile eski başkanı Arif Gülen'i, "şike teşebbüsü" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Darıca Gençlerbirliği, geçen sezonun son haftasında evindeki Kalecik FK maçında "müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüs etmesi" nedeniyle PFDK'ye gönderildi.

Kulübün söz konusu dönemdeki başkanı Arif Gülen de aynı gerekçeyle tedbirli olarak disiplin kuruluna verildi.

Darıca Gençlerbirliği, geçen sezonun 38. ve son haftasında Kalecik FK'yi 2-1 yenerek küme düşen Kızılcabölüspor'un 1 puan önünde ligde kalmıştı.

Kulübün o dönemki başkanı Arif Gülen, Kalecik FK'ye baskı yaptırdığını ve rakiplerinin maça yedek takımla çıkmasını sağladığını sosyal medyada yayımlanan bir röportajda dile getirmişti.

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Son dakika haberi: Şike teşebbüsü gündeme bomba gibi düştü! TFF 3. Lig ekiplerinden...
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