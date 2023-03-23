Son dakika haberleri: Türkiye maçı öncesi Ermenistan’ın dikkat çeken özellikleri! En etkili ismi...

Son olarak Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 Dünya Kupası'nı kaçıran Türkiye, uluslararası organizasyon özlemini bitirmeyi arzuluyor. Bunun için de hedef, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda yer almak.

Teknik direktör Stefan Kuntz, ülkesi Almanya'nın ev sahipliğindeki EURO 2024'ü çok isterken, elemeler için startı cumartesi günü Ermenistan deplasmanında verecek. Ay-Yıldızlılar D Grubu'nda ayrıca Hırvatistan, Galler ve Letonya ile mücadele edecek. SABAH Spor, Ermenistan'a mercek tuttu:

1-Türkiye, Ermenistan ile daha önce 2010 Dünya Kupası Eleme Grubu'nda rakip oldu. İki maçı da 2-0 kazandı.

2-Ermenistan en son 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde 12 puanla grupta 4. sırayı alıp turnuvaya katılamadı.

3-1992 yılında kurulan Ermenistan A Milli Takımı'nı Ocak 2023'te göreve gelen Ukraynalı Oleksandr Petrakov çalıştırıyor.

4- Henüz takımının başında resmi bir maça çıkamayan Petrakov, daha çok 4-3-3 taktiği ve ofansif futbolu tercih ediyor.

5-Ermenistan 31.5 milyon Euro piyasa değeriyle Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 53 ülke arasında 35. sırada bulunuyor.

6- Krasnodar'da oynayan Eduard Spertsyan (11 gol-10 asist) ve ABD Columbus forması giyen Lucas Zelarayan (4 maç/2 gol) takımın öne çıkan isimleri.

7-Ermenistan'ın en genç ismi Ranos (18), en tecrübelisi futbolcusu Buchnev (32). Takımın yaş ortalaması ise 25.8.

8- Kadrodaki 26 oyuncunun 11'i ülke içinden seçilirken 15'i yurt dışından davet aldı.

9- Son yıllarda başarıdan uzak bir ülke olan Ermenistan, FIFA sıralamasında 95. basamakta yer alıyor.

10- Takımın en tecrübelileri 71 maça çıkan stoper Varazdat Haroyan ile 73 karşılaşmada oynayan sağ bek Kamo Hovhannisyan.

YOLCULUK YARIN

A Milli Takım, Ermenistan maçı hazırlıklarını dün yaptığı çift idmanla sürdürdü. Takım sabah salonda, akşam ise sahada çalıştı. Ay-Yıldızlılar, maç için yarın Ermenistan'a gidecek.

HAKEM İSPANYOL

Republican Stadyumu'nda cumartesi günü oynanacak maçı İspanyol Jose Maria Sanchez yönetecek. 39 yaşındaki hakem, bu sezon 27 karşılaşmada görev aldı.