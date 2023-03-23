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Giriş Tarihi: 23.3.2023 11:34

Trabzonspor’da Ertuğrul Doğan’ın listesi kesinleşti

Trabzonspor’da Ertuğrul Doğan’ın listesi kesinleşti

Trabzonspor’da başkan adaylığını açıklayan asbaşkan Ertuğrul Doğan, olağanüstü genel kurulda seçilip yönetimde yer alacak 22 ismi kesinleştirerek listesini teslim etti.

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu'nun istifasıyla başlayan süreçte, 25-26 Mart tarihinde yapılacak olağanüstü genel kurul hazırlıkları sürüyor. Başkan adaylığını açıklayan ve geçtiğimiz hafta listesinin ilk halini teslim eden Ertuğrul Doğan, yönetim kurulu listesine son şeklini verdi. Hafta sonu gerçekleşecek olağanüstü genel kurulda seçilecek isimler arasında yer alan Zeyyat Kafkas, Sami Karaman ve Ahmet Beşir, Trabzonspor Divan Kurulu Başkanlığı'na listenin son halini teslim etti.

Trabzonspor'un 18'inci başkanının seçileceği olağanüstü genel kurula tek aday olarak katılan Ertuğrul Doğan'ın 22 kişilik yönetim kurulu listesinde şu isimler yer aldı:

Asil üyeler: Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Faruk Hacıhaliloğlu, Yahya Karahasan, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, İbrahim Şahinkaya, Derviş Köz, Birhan Emre Yazıcı

Yedek üyeler: Ceyhun Eskici, Hüseyin Ekşi, İmdat Yılmaz, Fatih Solak, Selim Burak Özdemir, Mustafa Atmaca, Ali Beyazlı

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Trabzonspor’da Ertuğrul Doğan’ın listesi kesinleşti
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