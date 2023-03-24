Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri A Milli Futbol Takımı, Ermenistan'a geldi
Giriş Tarihi: 24.3.2023 16:23

A Milli Futbol Takımı, Ermenistan'a geldi

AA
A Milli Futbol Takımı, Ermenistan’a geldi

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk hafta maçında yarın deplasmanda Ermenistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bu ülkeye ulaştı.

Ay-yıldızlı kafileyi taşıyan uçak, İstanbul'dan Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki Zvartnots Uluslararası Havalimanı'na geldi. Milliler, otobüsle konaklayacakları otele geçti.

Kafilede, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop ile TFF Yönetim Kurulu üyeleri de bulundu.

Aday kadrodan çıkarıldıkları daha önce açıklanan Tayyip Talha Sanuç ve Abdülkerim Bardakcı dışında tüm oyuncular kafilede yer aldı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ
A Milli Futbol Takımı'nın Ermenistan'a gelişi sırasında yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekti. Resmi ve sivil olmak üzere 100'ün üzerinde güvenlik görevlisi, ay-yıldızlı ekibin havalimanına gelişinde görev yaptı. Milli takım, konaklayacağı otele de yoğun güvenlik önlemleri altında gitti.

Ermenistan ile Türkiye arasında Republican Stadı'nda oynanacak karşılaşma, yarın TSİ 20.00'de başlayacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'nin depremzedeye konteyner şartı: Ya CHP ya da HDP'ye üye ol
CHP fondaşı medya fena faka bastı! Kılıçdaroğlu'nun 'Las Vegas görüntüleri' sahte çıktı
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kılınışı Nasıldır
CHP’de liste savaşları! MYK ikiye bölündü
Üsküdar'da hastane, Pendik'te otel yangını: 3 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var...
Eski CHP'li Sevigen'den Kılıçdaroğlu'na şeffaflık çağrısı: HDP ile neyin pazarlığını yaptınız
Al bu da acıklı komedya
‘Adaylarımızı Kandil belirliyor başkanım’
Başkan Erdoğan kabine üyelerinin aday olacağını duyurmuştu! Hangi bakan hangi ilden aday olacak?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
A Milli Futbol Takımı, Ermenistan'a geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA