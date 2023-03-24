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Giriş Tarihi: 24.3.2023 10:17

Bayern Münih'te flaş gelişme! Julian Nagelsmann ile yolar ayrıldı, yeni teknik direktör belli oldu...

Bayern Münih’te flaş gelişme! Julian Nagelsmann ile yolar ayrıldı, yeni teknik direktör belli oldu...

Şampiyonlar Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Alman devinde flaş bir gelişme yaşandı. Geçen hafta Bundesliga'da Bayer Leverkusen'e 2-1 mağlup olan Bavyera ekibinde teknik direktör Julian Nagelsmann ile yollar ayrıldı, yeni teknik adam belirlendi.

Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi esen Bayern Münih, sezon içinde son derece radikal bir değişime gitme kararı aldı. Alınan karar, çok çabuk şekilde uygulamaya koyuldu.

NAGELSMANN DÖNEMİ SONA ERDİ
Bild'in haberine göre Bayern Münih, teknik direktörü Julian Nagelsmann ile yollarını ayırdı. Hafta sonu Bayer Leverkusen deplasmanında alınan 2-1'lik yenilgi sonrası Borussia Dortmund'un arkasında ikinci sıraya gerileyen Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılı performansı yeterli görülmedi ve genç teknik adam dönemi sona erdi.

SALIHAMIDZIC TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Bayer Leverkusen karşısında alınan yenilgi sonrası futbol takımının CEO'su Hasan Salihamidzic, tepkisini dile getirmişti. Salihamidzic, "Bayern'in ortaya koymak istediği bu değil. Reaksiyon yok, mücadele yok, çaba yok... Bunu çok nadir yaşadım" ifadelerini kullanmıştı. Görünüşe göre Bayern'deki bu durumun ana sorumlusu olarak Julian Nagelsmann belirlendi ve genç hocayla yollar ayrıldı.

2021'DE TAKIMIN BAŞINA GEÇMİŞTİ
Dünya futbolunun teknik adamlık noktasında büyük şeyler beklediği Julian Nagelsmann; Hoffenheim ve Leipzig deneyimleri sonrası 2021'de Bayern Münih'in başına geçmişti. 35 yaşındaki teknik direktörün, Bayern Münih ile olan sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecekti.

YENİ HOCA BELLİ OLDU
Bayern Münih'te Julian Nagelsmann'ın ardından Thomas Tuchel göreve getiriliyor. Fabrizio Romano'nun haberine göre Alman hoca, yapılan teklifi kabul ederek Bayern Münih'in yeni hocası oldu.

İki taraf, sözleşme konusunda anlaşma sağlarken sadece belgelerin hazırlanması ve resmiyete dökülmesi etabı kalmış durumda.Daha önce Almanya'da A takım düzeyinde Mainz ve Dortmund'da teknik direktörlük yapan Thomas Tuchel, PSG macerası sonrası çalıştırdığı Chelsea'den Eylül 2022'de ayrılmıştı. (Hürriyet)

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Bayern Münih'te flaş gelişme! Julian Nagelsmann ile yolar ayrıldı, yeni teknik direktör belli oldu...
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