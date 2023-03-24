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Giriş Tarihi: 24.3.2023 10:05

Beşiktaş, 2 isim için ısrarını sürdürüyor! 2 isme yeni sezon planlaması için yer verildi...

Beşiktaş, 2 isim için ısrarını sürdürüyor! 2 isme yeni sezon planlaması için yer verildi...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, yeni sezon içn transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Siyah-Beyazlı ekip, daha önce gündemine gelen iki yıldızın transferinde işi şansa bırakmak istemiyor. İki yıldız için de çok geç kalmadan anlaşmaların tamamlanması hedefleniyor.

Beşiktaş'ın teknik direktör Şenol Güneş'in talepleri doğrultusunda geçirdiği kadro değişim süreci devam edecek. Siyah-Beyazlılar, listesine eklediği iki ismin transferini bitirmek istiyor.

BORINI ISRARI DEVAM EDECEK
Ara transfer döneminde Beşiktaş'ın kadrosuna katmayı en çok istediği isimlerden biri Fatih Karagümrük forması giyen Fabio Borini olmuştu. İtalyan hücum oyuncusu ile yapılan görüşmelerde kulübüyle bir türlü orta yol bulunamayınca transfer rafa kaldırılmıştı. Fakat Siyah-Beyazlılar, 31 yaşındaki deneyimli oyuncuya sezon sonunda bu kez mutlak suretle kadrosuna katmak istiyor.

Özellikle Borini'nin sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması ve oyuncunun boşa çıkacak olması sayesinde Kara Kartal'ın eli bir hayli güçlendi. Borini ile de anlaşma sağlanırsa imzaların atılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

EL SHAARAWY'DE VAKİT KAYBEDİLMEYECEK
Kış transfer döneminde Beşiktaş'ın kadrosuna katmayı çok istediği Stephan El Shaarawy ile bir türlü anlaşma sağlanamamıştı. İtalya Serie A ekiplerinden Roma forması giyen deneyimli kanat oyuncusu için yaz döneminde yeniden girişimlerin olacağı belirtildi.

İtalyan oyuncunun, sezon sonunda kontratı biteceği için Beşiktaş herhangi bir bonservis ödemeyecek. Fakat 30 yaşındaki oyuncuyu elinden kaçırmak istemeyen Kara Kartal, El Sharaawy ile yeniden görüşüp, pürüzleri giderecek. (Fanatik)

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Beşiktaş, 2 isim için ısrarını sürdürüyor! 2 isme yeni sezon planlaması için yer verildi...
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