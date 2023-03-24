Futbolu bırakan Mesut Özil ilk kez konuştu! Fenerbahçe, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi...

KARİYERİNİZDE EN ÇOK NEYLE GURUR DUYUYORSUNUZ?

Goller, asistler, galibiyetler veya şampiyonluklar değil. En çok gurur duyduğum şey, adımın futboldan çok daha önemli konularla anılması. Özellikle Afrika ve Güney Amerika'daki insanlara daha çok yardımcı olabilmek.

Werder Bremen, Güney Afrika'daki Dünya Kupası ve Real Madrid. Nasıl transfer olduğunu hatırlıyor musun? Seni arayan ilk kişi kimdi?

Bu, Real Madrid ve Barcelona arasında bir karardı. Para meselesi değildi. Bu biliniyor mu bilmiyorum ama o zamanlar Madrid ve Barselona'yı ziyaret etmiştim ve aradaki fark José Mourinho'ydu. Mou bana Real Madrid'i ziyaret ettirdi. Beni stadyumu ve kazandıkları tüm kupaları görmeye götürdü. Bu tüylerimi diken diken etti. Barselona'daki ziyaret daha az coşkuluydu ve daha da hayal kırıklığı yaratan şey, Pep Guardiola'nın benimle tanışma zahmetine girmemiş olmasıydı. O yolculuktan önce Barcelona'nın futbol tarzını gerçekten seviyordum ve onlarla oynamayı gerçekten hayal edebiliyordum ama Madrid her şeyi yaptı. Bu yüzden José Mourinho, şüphesiz kararımdaki en önemli faktördü. Ziyaretlerimden sonra kararım yüzde yüz netti: Madridista olmak istiyordum.

CRİSTİANO RONALDO İLE HARİKA BİR ORTAKLIK KURDUNUZ. HER ZAMAN EN İYİ ORTAKLARINDAN BİRİ OLDUĞUNU SÖYLER.

Benim için tüm zamanların en iyi oyuncusu olan Cristiano Ronaldo ile oynamak çok eğlenceliydi. Sahada birbirimizi çok iyi anladık, mükemmeldi.