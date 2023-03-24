Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Giresunspor'da Jorman Campuzano krizi! Sezon tamamlanmadan takımdan ayrılabilir...
Giriş Tarihi: 24.3.2023 14:24

Giresunspor'da Jorman Campuzano krizi! Sezon tamamlanmadan takımdan ayrılabilir...

Giresunspor’da Jorman Campuzano krizi! Sezon tamamlanmadan takımdan ayrılabilir...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da Jorman Campanzo'yu kaybetme tehlikesi yaşanıyor. Sezon başında 200 bin Euro bedelle Boca Juniors'tan kiralanan yıldız oyuncu sezon tamamlanmadan kulüpten ayrılabilir.

Spor Toto Süper Lig'de 17. sırada yer alan Giresunspor, topladığı 23 puanla ligde kalma savaşı veriyor.Son olarak sahasında Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kalan yeşil-beyazlılar, Jorman Campuzano ile ilgili sorunlar yaşıyor.Sezon başında 200 bin Euro bedelle Boca Juniors'tan kiralanan yıldız oyuncu sezon tamamlanmadan kulüpten ayrılabilir.

Globo'da yer alan habere göre, Giresunspor'un Boca Juniors'a olan borcu, orta saha oyuncusunun Arjantin'e dönmesini gündeme getirebilir, ancak bu basit bir durum değil. Kulüpler arasında görüşme devam ediyor.Campuzano'nun geri dönmesi halinde ise Brezilya ekibi Vasco de Gama başarılı orta alan oyuncusunu 1 milyon Euro satın alma bedeliyle kadrosuna katmak istiyor.

Bu sezon 17 maçta görev alan başarılı oyuncu görev yaptığı 17 maçta bir kez gol atma başarısı gösterdi. (Fanatik)

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'nin depremzedeye konteyner şartı: Ya CHP ya da HDP'ye üye ol
CHP fondaşı medya fena faka bastı! Kılıçdaroğlu'nun 'Las Vegas görüntüleri' sahte çıktı
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kılınışı Nasıldır
Üsküdar'da hastane, Pendik'te otel yangını: 3 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var...
Eski CHP'li Sevigen'den Kılıçdaroğlu'na şeffaflık çağrısı: HDP ile neyin pazarlığını yaptınız
Al bu da acıklı komedya
Başkan Erdoğan kabine üyelerinin aday olacağını duyurmuştu! Hangi bakan hangi ilden aday olacak?
‘Adaylarımızı Kandil belirliyor başkanım’
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA: 7'li koalisyondan Muharrem İnce'ye de koltuk teklifi: Sen de 8.Cumhurbaşkanı Yardımcısı ol...
ARKADAŞINA GÖNDER
Giresunspor'da Jorman Campuzano krizi! Sezon tamamlanmadan takımdan ayrılabilir...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA