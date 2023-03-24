Giresunspor’da Jorman Campuzano krizi! Sezon tamamlanmadan takımdan ayrılabilir...

Spor Toto Süper Lig'de 17. sırada yer alan Giresunspor, topladığı 23 puanla ligde kalma savaşı veriyor.Son olarak sahasında Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kalan yeşil-beyazlılar, Jorman Campuzano ile ilgili sorunlar yaşıyor.Sezon başında 200 bin Euro bedelle Boca Juniors'tan kiralanan yıldız oyuncu sezon tamamlanmadan kulüpten ayrılabilir.

Globo'da yer alan habere göre, Giresunspor'un Boca Juniors'a olan borcu, orta saha oyuncusunun Arjantin'e dönmesini gündeme getirebilir, ancak bu basit bir durum değil. Kulüpler arasında görüşme devam ediyor.Campuzano'nun geri dönmesi halinde ise Brezilya ekibi Vasco de Gama başarılı orta alan oyuncusunu 1 milyon Euro satın alma bedeliyle kadrosuna katmak istiyor.

Bu sezon 17 maçta görev alan başarılı oyuncu görev yaptığı 17 maçta bir kez gol atma başarısı gösterdi. (Fanatik)