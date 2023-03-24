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Giriş Tarihi: 24.3.2023 11:49

Konyaspor'dan PFDK'nin para cezasına tepki!

AA
Konyaspor’dan PFDK’nin para cezasına tepki!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunca (PFDK) verilen 612 bin 500 lira para cezasına tepki gösterdi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, verilen para cezasının şaşkınlıkla karşılandığı ifade edildi. Ligin 26. haftasında Galatasaray'ı konuk ettikleri maçın ardından kulübe kesilen bu cezanın, adalet ve hakkaniyet duygusundan uzak olduğu savunulan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Üst seviyede saha ve seyirci olayının yaşanmadığı müsabakanın ardından kesilen cezalara anlam veremiyoruz. Kesilen bu cezalar yoluyla Anadolu kulüplerine yönelik sindirme politikasını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Kulüp olarak kesinlikle kabul etmediğimiz cezalara karşı ivedilikle harekete geçtiğimizi büyük Konyaspor taraftarının bilmesini isteriz. Haklı gerekçelerimizle 24 Mart Cuma günü Tahkim Kuruluna gerekli savunmamızı sunacağız. Konyaspor'umuzun üstün menfaatleri doğrultusunda, haklı mücadelemizi her platformda sonuna kadar sürdüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."

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Konyaspor'dan PFDK'nin para cezasına tepki!
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