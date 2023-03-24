Marek Hamsik'ten transfer açıklaması! "İtalya'dan teklifi reddettim"

Marek Hamsik, Slovak basınına konuştu. Deneyimli futbolcu yaptığı açıklamada bir itirafta bulundu. Trabzonspor'un yıldızı Marek Hamsik, Slovakya'da düzenlenen yılın futbolcusu oylamasında üçüncü oldu.

Daha önce sekiz kez bu ödülü kazanan 35 yaşındaki oyuncu, tören sonrasında ise yaptığı açıklamada, bir itirafta da bulundu:

"Trabzonspor'la lig şampiyonluğunu kazandığım için çok şanslıyım. Sakatlıklar nedeniyle ise milli takımda fazla oynayamadım. Ama kalbim çocuklarla... Umarım 2024 Avrupa Şampiyonası için iyi bir başlangıç yaparlar. Geçtiğimiz günlerde İtalya'da Francesco Calzona'dan yardımcı antrenörlük teklifi aldım ama kabul etmedim. Çünkü Trabzonspor'la sözleşmem var, kulübümü seviyorum ve kulübüme haksızlık yapmış olurdum. Sezon sonunda futbolu bırakacak mıyım bilmiyorum, henüz karar vermedim. Kesin sonucu yaz aylarında açıklayacağım." (sporx)