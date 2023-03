Rodrygo'dan Carlo Ancelotti açıklaması! "Her şakada bir gerçeklik vardır"

Tite'nin Brezilya Milli Takımı'ndan istifa etmesinin ardından Brezilya Federasyonu, yeni hoca adayları için arayışlara çıkmıştı. Adaylar arasında en güçlü isim Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti.

Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir performans sergileyen Ancelotti için lig de işler iyi gitmiyor. Lider Barcelona'nın 12 puan gerisinde bulunan ve şampiyonluk ümitleri giderek azalan Ancelotti'nin geleceği merak ediliyor.

"HER ŞAKADA BİR GERÇEKLİK PAYI VARDIR"

22 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, geleceği merak edilen teknik adam hakkında aralarında bu konuyu konuşup şakalaştıklarını ancak her şakada bir gerçekliğin olduğunu söyledi. ''Biz daha çok şaka havasında konuşuyoruz, ama her şakada bir gerçeklik vardır. Orada durum zor, buraya gelmek için Real Madrid'den ayrılmanız gerekiyor. O yüzden nasıl olacağını önceden söyleyemem, ama elbette onun burada olması bir onurdur. Grupla ve soyunma odasıyla nasıl başa çıkacağını biliyor, bu çok önemli. Bazen koçun taktiksel olarak en iyi koç olmasına bile gerek yok. En iyi konuşmaları yapıyor, takım zaten onun için mücadele ediyor. Kesinlikle bu durum, büyük bir fark yaratıyor." dedi.

Real Madrid'le olan sözleşmesi 2024'te bitecek olan teknik adam, iyi sonuçlar alamaması halinde daha erken ayrılabilir.