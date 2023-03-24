Trabzonspor’un ilk planı belli oldu! İlk gündem teknik adam...

Trabzonspor, yeni başkanını yarın ve pazar günü yapılacak Seçimli Olağanüstü Genel Kurul ile seçecek. Tek aday olan Ertuğrul Doğan, yönetimini de belirledi. Yeni yönetim 27 Mart'ta mazbatayı alıp, görev dağılımını gerçekleştirdikten sonra ilk iş olarak teknik direktör konusunu masaya yatıracak. Abdullah Avcı'nın ayrılığı sonrası kongre sürecinde takım, Orhan Ak'a emanet edilmişti. Başkan olmak için gün sayan Ertuğrul Doğan bu konudaki kararını verdi. İsimler üzerinde ilk görüşme gerçekleştirildi.





ÖNCE YERLİ HOCA, OLMAZSA YABANCI

Yönetim kurulu toplantısında Doğan, adayları yönetici arkadaşlarına da soracak ve ortak bir isim üzerinde karara varılacak. Trabzon'un, milli ara sonrası 1 Nisan'da oynayacağı Kayserispor karşılaşmasına yeni hocasıyla çıkması hedefleniyor. Teknik adam için menajerler kulübün kapısını çalarken öncelik yerli bir teknik adamda. Doğan ve ekibinin görüştüğü önemli isimler olduğu öğrenildi. Yerli projesi olmazsa rota yabancıya dönecek.