8 adımda geliyoruz

“Yeni bir sayfa açıyoruz. Tek hedefimiz, Almanya’da oynanacak olan şampiyonaya gitmek. 8 adımlık bir yolculuğa çıkıyoruz ve ilk adımını Ermenistan maçıyla atacağız.”
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Ermenistan maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında tek hedeflerinin EURO 2024'e katılmak olduğunu ve bunun için gerekeni yapacaklarını söyledi. Ay-Yıldızlılar'ın genç bir ekip olduğuna dikkat çeken Alman çalıştırıcı, "FIFA sıralamasınabaktığınız zaman Uluslar Ligi ileAvrupa Şampiyonası arasındakifarkı görebiliyorsunuz ama bizimhedefimiz tabii ki Almanya'daoynanacak şampiyonaya gitmek.Avrupa'daki takımlara göre dahagenç bir takımız. Yeni bir sayfaaçıyoruz. Tek hedefimiz ise galibiyetalmak" diye konuştu.
PRENSİPLERİ AYAKTA TUTMALIYIZ
Takımın durumu hakkında bilgi veren Kuntz sözlerini şöyle sürdürdü: "Elimizdeki bütün oyuncularoynayabilecek durumda. Abdülkerimve Tayyip Talha hariç herkesinsağlık durumu iyi. Oyun içindebelirli prensipler vardır. 3'lü de oynasak4'lü de oynasak hedefimiz,o prensipleri ayakta tutabilmek.Kadroya girecek oyuncular ve onlarınperformans durumlarıyla ilgilide kararlar veriyoruz…"
BİREYSEL HATALAR AZALTILMALI
"Takımdaki herkes üzerine düşeni yapmalı. Bireysel hataların azalması gerekiyor. Buna dikkat edeceğiz. Ayrıca oyun içinalışılagelmiş şeylerin sahayayansıması bizim içinönemli. Biz yarın (bugün) 8adımlık bir yolculuğa çıkıyoruzve ilk adımını Ermenistanmaçıyla atıyoruz. Oyuncularımızın bunu sahaya yansıtmaları gerekiyor. Eğer en genç takımlarla devam etmek istersek, Mert'le oynayamayacağız. (Gülerek) Maç sabahı kale için son kararı vereceğiz. Sizler de haberinialırsınız."
ÖYLE BİR SENARYO YOK!
Kuntz basın toplantısında, "Kaybederseniz, ülkenize nasıl döneceksiniz" sorusuna, "O senaryoyu ben kafamda oynamıyorum" yanıtını verdi.
CENGİZ: TEK BİR İSTEĞİM VAR
Kuntz ile birlikte basın toplantısına çıkan Milli Takım'ın yıldızı Cengiz Ünder, tek düşüncesinin galibiyet olduğunu söyledi. Tecrübeli futbolcu, "Tek istediğim; kazanıp Türkiye'ye mutlu bir şekilde dönmek. Bu turnuvanın bizim için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Günden güne daha da iyi bir takım haline geliyoruz. Almanya'da olmayı ve iyi işler yapmayı çok istiyoruz" dedi.
BURSA'YA BAŞKANLARI ÇAĞIRACAĞIZ
Ay-Yıldızlı kafile ile Erivan'a giden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, hedefin Almanya olduğunu açıkladı. Büyükekşi, Bursa'da oynanacak Hırvatistan maçı için ise, "Ermenistan'da Türk seyircisi olmayacağı için kimseyi çağırmadık. Ama Bursa'daki maça profesyonel kulüp başkanlarımızın hepsini ayrı ayrı davet edeceğiz" dedi.