8 adımda geliyoruz

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Ermenistan maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında tek hedeflerinin EURO 2024'e katılmak olduğunu ve bunun için gerekeni yapacaklarını söyledi. Ay-Yıldızlılar'ın genç bir ekip olduğuna dikkat çeken Alman çalıştırıcı,diye konuştu.Takımın durumu hakkında bilgi veren Kuntz sözlerini şöyle sürdürdü:"Takımdaki herkes üzerine düşeni yapmalı. Bireysel hataların azalması gerekiyor. Buna dikkat edeceğiz.Oyuncularımızın bunu sahaya yansıtmaları gerekiyor. Eğer en genç takımlarla devam etmek istersek, Mert'le oynayamayacağız. (Gülerek) Maç sabahı kale için son kararı vereceğiz.Kuntz basın toplantısında, "Kaybederseniz, ülkenize nasıl döneceksiniz" sorusuna, "O senaryoyu ben kafamda oynamıyorum" yanıtını verdi.Kuntz ile birlikte basın toplantısına çıkan Milli Takım'ın yıldızı Cengiz Ünder, tek düşüncesinin galibiyet olduğunu söyledi. Tecrübeli futbolcu, "Tek istediğim; kazanıp Türkiye'ye mutlu bir şekilde dönmek. Bu turnuvanın bizim için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Günden güne daha da iyi bir takım haline geliyoruz. Almanya'da olmayı ve iyi işler yapmayı çok istiyoruz" dedi.Ay-Yıldızlı kafile ile Erivan'a giden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, hedefin Almanya olduğunu açıkladı. Büyükekşi, Bursa'da oynanacak Hırvatistan maçı için ise, "Ermenistan'da Türk seyircisi olmayacağı için kimseyi çağırmadık. Ama Bursa'daki maça profesyonel kulüp başkanlarımızın hepsini ayrı ayrı davet edeceğiz" dedi.