Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ın Divan Kurulu'nda toplam borç açıklandı!
Giriş Tarihi: 25.3.2023 13:45

Beşiktaş'ın Divan Kurulu'nda toplam borç açıklandı!

AA
Beşiktaş’ın Divan Kurulu’nda toplam borç açıklandı!

Beşiktaş Denetleme Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki, Beşiktaş’ın borcunun 5 milyar 752 milyon 843 bin 261 TL olduğunu açıkladı.

Beşiktaş Kulübünde divan kurulu toplantısı başladı.

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen 2023 yılının ilk toplantısına, Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu ile divan kurulu üyeleri katıldı.

Tevfik Yamantürk, yaptığı açılış konuşmasında, tüzük tadiliyle ilgili çalıştıklarını ve haziran ayında bunu olağanüstü genel kurula getireceklerini kaydetti.

Denetleme Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki ise siyah-beyazlı kulübün 31 Aralık 2022 itibarıyla net borcunun 5 milyar 752 milyon 843 bin 261 lira olduğunu açıkladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: 2 yeni banka kuruluyor! Resmi Gazete'de yayımlandı...
Son dakika: İhanet hattı böyle döşendi! Kandil çaldı, Kılıçdaroğlu oynadı! 18 günlük skandal süreç...
SON DAKİKA: Soğuk hava dalgası İstanbul'a geliyor! Sıcaklıklar bir anda 18 derece düşecek! Deprem bölgesine sel uyarısı
Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Muharrem İnce' planı! 'Oyları bölmesin' diye bu koltuğu teklif edecek...
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kılınışı Nasıldır
SON DAKİKA | HDP/PKK'nın 'özerklik' şartına CHP'den açık onay: CHP'li vekil Yunus Emre'den skandal sözler!
Deprem bölgesinde Kılıçdaroğlu'na sert tepki: HDP’ye bakanlık verecek misiniz?
Araç muayeneleri için yeni düzenleme! Aylık yüzde 0,75 ödenecek
SON DAKİKA: 45 bin öğretmen ataması için detaylar belli oldu! Hangi alanda kaç öğretmen atanacak?
Bodrum ölüme terk edildi
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'ın Divan Kurulu'nda toplam borç açıklandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA