Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Bu küçük ayak oyunlarına gelmem

Galatasaray Spor Kulübü'nün yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi Haliç Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Toplantıda konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sözlerine Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen vatandaşlar için yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek başladı.

Futbol takımının lider konumunda olduğunu söyleyen Özbek, "Sezon başında planladığımız hedeflere doğru ilerliyoruz. Bu kadro geçmiş dönemlere de çok yakın maliyetle yakın kurulmuş bir kadrodur. Biz haziran 2022 transfer döneminde 43 milyon Euro bonservis bedeli harcadık. Ödemesi 4-5 yıla yayılmış bir şekilde. Yaklaşık 15 milyon Euro oyuncu sattık. Bu dönemde 28 milyon Euro bonservis ücreti vererek yeni takım kurduk. Kurduğumuz kadro Avrupa'da mücadele etmek üzere seçilmiş, çok önemli bir takım. Bunu da ortaya koyduğu performansla izliyoruz. Maaş bütçesi 32 milyon Euro. Aynı geçmişte olduğu gibi. Amacımız elimizdeki imkanlarla futbol takımımızın kadronun kalitesini ve potansiyelini arttırmaktı. Bu da başardığımıza inanıyorum. Kısıtlı bir imkanla faaliyet gösteriyoruz. Galatasaray'ın 1 TL'sini bile boşa gitmemesi için bizim sorumluluğumuz var. Okan hocamıza, ekibine ve futbolcularımıza güvenimiz tam. Galatasaray'ı tanıyan herkes çok iyi biliyor, mayıs ayları bizimdir. Tüm taraftarlarımızla birlikte, Cumhuriyetimizin 100. yılında şampiyonluğa yürüyeceğiz" diye konuştu.

"BU KÜÇÜK AYAK OYUNLARINA GELMEM"

Çok dikkatli olmaları gereken konuların olduğunu vurgulayan Başkan Özbek, "Kulübümüz ve futbol takımımızın başarılı gidişatı bazılarının tadını kaçırmış durumda. Görüyoruz ki her şeyi planlamışlar ama geçen sene 13. bitiren takımın bu sene bu başarıyı elde edeceğini planlamamışlar. Galatasaray'ın gücünü hafife aldıkları için şimdi çareyi saha dışına çekmeye, rekabeti aşağıya indirmeye çalışıyorlar. Biz geçmişi yüzyıllara dayanan camiaların başında bulunan insanlarız. Bize emanet edilen koltukların sorumluluğu ve ağırlığı var. Galatasaray başkanı olarak ben buna uygun davranırım. Bu küçük ayak oyunlarına ve içinde kabadayılık geçen numaralara da gelmem. Sosyal medyada yaptığımız ve sadece eleştiri içeren açıklama nedeniyle, Türkiye Futbol Federasyonu, 21 gün hak mahrumiyeti ve para cezaları verdiğini öğrendim. Onlara tavsiyem şu, bizim doğruları söylememizden korkmayın kardeşim. Doğru ve adaletli olan her zaman kazanır. Türk futboluna herkes için adaleti, doğruları söyleyerek getireceğiz. Bu bizim andımızdır. Bu akşam milli maç oynayacağız. Söyleyecek çok şey var. Bu haksızlığı ve hukuksuzluğu çeşitlendirerek devam ediyorlar. Çok doluyum ama akşam Ermenistan ile maç var. Şu an için sessiz kalacağım. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun verdiği ve veremediği cezalarla ilgili konuşacağım" şeklinde konuştu.

Kadın Futbol Takımı'nın da normal sezonu lider bitirdiğini ifade eden Dursun Özbek, "Onların da şampiyon olacağına inancım tam. Başarılar diliyorum. Kadın Basketbol Takımımız, Eurocup'ta finale çıktı. Tüm ekibe, oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Finalde kazanacağına ve kupayı yine ülkemize getireceğine inanıyorum. Daha önce yaptık yine yaparız. Bütün amatör branşlarda başarı için Galatasaray'a yakışır mücadele gösteriyorlar" dedi.

Kulübün finansal anlamda zor dönemden geçtiğini söyleyen sarı-kırmızılıların başkanı, "Galatasaray'ın geleceği için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Seçilirken vaatlerden en önemlisi Banklar Birliği anlaşmasından çıkmaktı. Galatasaray'ın borç sarmalarından kurtulması gerekiyor. Üretme kabiliyetini hızlı bir şekilde geliştirmemiz gerekiyor. Bunun bir tek yolu var. Faaliyet dışı projeleri üretip, gelirleri arttırarak yapmamız gerekiyor. Bunların dışında uygulamaya çalıştığımız dijital projeler var. Finansal anlamada Bankalar Birliği anlaşması önümüzdeki en büyük engel duruyor. Yapıldığında gerekli olan bir anlaşmaydı. Bugün yaptığımız işler için çıkmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"MECİDİYEKÖY PROJESİNDEN ŞU ANDA YAPILAN TAHSİLAT 654 MİLYON TL"

Mecidiyeköy projesinde 180 tane rezidans ve 7 adet de ticari alan olduğunu söyleyen Başkan Dursun Özbek, "103 tanesinin satışını tamamladık. Şu anda yapılan tahsilat 654 milyon TL. 56 tane de satışı açık daire var. Tümünü sattığımız 1 milyar 353 milyon TL gibi tahsilata ulaşmış olacağız. 7 ticari alan da yaklaşık 350-400 milyon TL para bekliyoruz. Mecidiyeköy projesi motor proje. Biz hayat veriyor. Bu projeye destek istiyor. Bunların satışını da bir an önce bitirmemiz lazım" açıklamasında bulundu.

"FLORYA PROJESİ, GALATASARAY'IN EN ÖNEMLİ PROJELERİNDEN BİRİ"

Florya projesinin 2016 yılından başlanan bir proje olduğunu aktaran Özbek, "Biz buradaki projeler geliştirmek için bize ait olmayan, Emlak Konut'un 40 dönümlük arazisini satın aldık. Galatasaray en önemli projelerinden bir tanesi. Bu projede 97 bin metrekare satılabilecek bir alan var. Bu projeyi yapacağız. Aynen o seçimde döneminde ne söz verdiysek yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Kaynaklanan fon ve para, Galatasaray'ın önümüzdeki 25-30 senesini yönetmek için yönetim kurullarını büyük kolaylık sağlayacaktır" diye konuştu.

"KEMERBURGAZ ARAZİSİ, FUTBOLUN YENİ DURAĞI OLACAK"

Kemerburgaz projesi, Florya projesi ve Mecidiyeköy projesinin birbirine bağlı olduğunu belirten Özbek, "Kemerburgaz arazisi, futbolun yeni durağı olacak. Galatasaray'ın şu an kullandığı tesisler, Galatasaray'a yakışmıyor. Yaklaşık 6 tane futbol sahası, idari binalar ve modern yerleşke planlıyoruz. En kısa sürede A takımı, Florya'dan buraya taşımak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Dursun Özbek, konuşmasında ayrıca Büyükçekmece projesi, Galatasaray Adası, Beyoğlu'nda bulunan müze, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nun yanında yapacakları kompleks hakkında bilgiler verdi.