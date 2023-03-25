Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus’tan Beşiktaş derbisi kararı! Serdar mı Pedro mu?

Üç golcüsü Batshuayi, Valencia ve King'in yaşadıkları sakatlıklar Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'u arayışa iterken eldeki iki isim Serdar Dursun ve Joao Pedro kıyasıya bir rekabete girdi. 2 Nisan'da oynanacak Beşiktaş derbisi ve sonraki haftalarda forvet hattında kimin forma giyeceği üzerinde çalışan Portekizli hocanın net kararını vermese de form durumu nedeniyle Serdar'ı bir adım önde tuttuğu öğrenildi. İdman performansı, hırsı ve isteği sambacıdan daha iyi durumda olan milli golcünün Zenit maçındaki görüntüsü de hocası için bir gösterge oluşturdu.



SAKATLIK SONRASI TOPARLANAMADI



Pedro'nun etkisiz ve fazla hareketsiz duruşu Jesus'un aklında soru işareti oluşturdu. Sakatlık sonrası fizik olarak da istenilen seviyeye tam olarak gelemeyen Brezilyalı oyuncu, an itibarıyla Serdar'ın gerisinde bulunuyor. Milli golcünün en büyük avantajı ise, önde rakip takım savunmasına yaptığı pres. 68 yaşındaki çalıştırıcının istediği ileride baskıyı uygulayacak en iyi isim; Serdar Dursun olarak görünüyor.



'STADIMIZ SAĞLAM'



Fenerbahçe Kulübü, Ülker Stadı'nın hasarlı olduğu yönünde çıkan haberleri yalanlayarak, stattaki bazı yapıların güçlendirildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, "Olağan periyodik onarım ve yenilemeler kapsamında, son olarak 2022 yılının yaz aylarında başlatılan çalışmayla uzay çatı ve çelik sistemi, çatıyı taşıyan deprem sismik izolatörleri ve çatı membranları yenilenmiştir. 6 Şubat'ta yaşanan deprem sonrası ise kulübümüz, tüm tesisleri ve içinde barındırdığı yapılarının tamamını kapsayacak şekilde bir deprem performans analiz süreci başlatmıştır" denildi.