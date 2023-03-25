Trabzonspor’da Ahmet Ağaoğlu ile yönetim kurulu mali ve idari yönden ibra edildi!

Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve yarın yapılacak seçimle tamamlanacak olağanüstü genel kurulda, Ertuğrul Doğan seçime tek listeyle giriyor. Bugün ve yarın gerçekleştirilecek genel kurulda 9 bin 278 delegenin oy kullanma hakkı bulunuyor.



Ağaoğlu alkışlandı

Trabzonspor'da genel kurula gelen Ahmet Ağaoğlu, üyeler tarafından alkışlandı. Divan Başkanı Ali Sürmen, genel kurul üyelerine, "Şu an aramızda bulunan ve bize 8. şampiyonluğu kazandıran Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulunu bir kez daha alkışlamanızı rica ediyorum. Ayrıca başkan bana uzun zamandır üzerine çalıştığı Kartal Projesi'ni teslim etti. Ben de bunu seçilecek yönetime teslim edeceğim" ifadesini kullandı. Konuşmanın ardından genel kurulu üyeleri Ağaoğlu'nu alkışladı.



Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu ibra edildi

Söz alan genel kurul üyelerinin konuşmalarının ardından yönetim kurulunun mali ve idari yönden ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonrası Ahmet Ağaoğlu ile yönetim kurulu mali ve idari yönden ibra edildi.

Yönetimin ibra edilmesinin ardından kongrenin bugünkü bölümü tamamlandı. Yarın 09.00'da başlayacak genel kurulda, başkan adayı Doğan'ın, konuşmasının ardından üyeler sandık başına gidecek ve oy verme işlemi saat 16.00'da tamamlanacak.