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Giriş Tarihi: 25.3.2023 13:48

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev! Macaristan - Bulgaristan maçında düdük çalacak

AA
UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev! Macaristan - Bulgaristan maçında düdük çalacak

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, EURO 2024 Grup Elemeleri'nde oynanacak Macaristan-Bulgaristan maçında düdük çalacak.

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Macaristan ile Bulgaristan takımları arasında 27 Mart Pazartesi günü oynanacak UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri G Grubu müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da saat 21.45'te başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yapacak.

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UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev! Macaristan - Bulgaristan maçında düdük çalacak
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