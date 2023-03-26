2’si hazır 8’i soru işareti

Fenerbahçe'de yaz ayında takımdan ayrılması muhtemel tam 10 futbolcu bulunuyor...Diğer 8 oyuncunun geleceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.Yönetim, Brezilyalı stoperi göndermenin yollarını arıyor.Sarı-lacivertliler, Flamengo ile orta yolu bulup kalan 1.4 milyon Euro'yu ödemeden tecrübeli oyuncunun sözleşmesini feshetmek istiyor.Jesus'un memnun olmadığı Alioski de sezon sonu ayrılıyor.İngiltere'ye dönmek isteyen Nijeryalı sağ bek, sezon sonu için yönetimden izin istedi.2025'e kadar sözleşmesi olan futbolcudan beklenen rakam 7-8 milyon Euro civarında.Son haftaların formda ismi Zajc, sözleşme uzatmak istiyor.Senelik kazancı 1 milyon Euro'yu bulmayan 28 yaşındaki oyuncu, 1.5 milyon Euro istiyor.Napoli ve Ajax'ın ilgisi biliniyor.Ferdi'yi elde tutmak imkânsıza yakın olacak.Yeni sözleşme görüşmeleri sürüyor. Başkan Ali Koç'un 18 yaşındaki orta sahanın ailesiyle çok yakın ilişkileri var.Güney Amerika'dan çok talibi var. Fenerbahçe'de mutlu olmasına rağmen, 10 milyon Euro üzeri her teklif değerlendirilmeye alınacak.İtalya'dan 3 takımın ilgisi var.Fenerbahçe, 33 yaşındaki futbolcusu ile sözleşme uzatmak istiyor.Göztepe'den kiralanan kalecinin satın alma opsiyonu bulunuyor.Rakamda bir pazarlık olursa sarılacivertliler, İrfan Can ile devam edecek. Aksi halde yollar ayrılacak.Milli ara döneminde Kadıköy'de Zenit ile bir hazırlık maçı yapan ve 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, gençleri görme fırsatı yakalamıştı. Birçok futbolcusu milli takımlarda bulunan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, takımına izin verdi. Kanarya, salı günü Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başlayacak.