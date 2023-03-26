2’si hazır 8’i soru işareti

Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadrosu üzerine planlar şekilleniyor. Gustavo Henrique ve Alioski ile yolları kesin olarak ayıracak olan sarı-lacivertli yönetim, Osayi, Zajc, Ferdi, Arda, Rossi, Pedro, Valencia ve İrfan Can Eğribayat için de çalışma içinde
Fenerbahçe'de yaz ayında takımdan ayrılması muhtemel tam 10 futbolcu bulunuyor... Bunlardan iki tanesi GustavoHenrique ve Alioski kesin olarakönümüzdeki seneninkadrosunda olmayacak. Diğer 8 oyuncunun geleceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor. İşte sondurumlar: Gustavo Henrique: Yönetim, Brezilyalı stoperi göndermenin yollarını arıyor. Şarta bağlı zorunlu satınalma maddesi bulunuyor. Sarı-lacivertliler, Flamengo ile orta yolu bulup kalan 1.4 milyon Euro'yu ödemeden tecrübeli oyuncunun sözleşmesini feshetmek istiyor. Ezgjan Alioski: Jesus'un memnun olmadığı Alioski de sezon sonu ayrılıyor. Kiralık olarak formagiyen 31 yaşındaki oyuncu, SüperLig'de 545 dakika süre bulabildi.
FERDİ'NİN AVRUPA'DAN TALİBİ ÇOK
Osayi-Samuel: İngiltere'ye dönmek isteyen Nijeryalı sağ bek, sezon sonu için yönetimden izin istedi. Fenerbahçeise belirledikleri bonservis tutarınagöre hareket edecek. 2025'e kadar sözleşmesi olan futbolcudan beklenen rakam 7-8 milyon Euro civarında. Miha Zajc: Son haftaların formda ismi Zajc, sözleşme uzatmak istiyor. Ancak başarılıorta saha ile henüz yıllıkücrette anlaşılamadı. Senelik kazancı 1 milyon Euro'yu bulmayan 28 yaşındaki oyuncu, 1.5 milyon Euro istiyor. Ferdi Kadıoğlu: Napoli ve Ajax'ın ilgisi biliniyor. Almanyave İspanya'dan da ciddi taliplerivar. Ferdi'yi elde tutmak imkânsıza yakın olacak. Arda Güler: Yeni sözleşme görüşmeleri sürüyor. Başkan Ali Koç'un 18 yaşındaki orta sahanın ailesiyle çok yakın ilişkileri var. Dev kulüplerin takip ettiğigenç yıldızı, Fenerbahçe yönetimi1 yıl daha kadroda tutmanınhesaplarını yapıyor.
İTALYANLAR PEDRO İÇİN GELECEK
Diego Rossi: Güney Amerika'dan çok talibi var. Fenerbahçe'de mutlu olmasına rağmen, 10 milyon Euro üzeri her teklif değerlendirilmeye alınacak. Joao Pedro: İtalya'dan 3 takımın ilgisi var. Bu sezon ligdesadece 1 gol, 1 asist yapabilenSambacı, ayrılmak isterse kalmasıiçin ısrarcı olunmayacak. Enner Valencia: Fenerbahçe, 33 yaşındaki futbolcusu ile sözleşme uzatmak istiyor. Bu sezon 29 golatan oyuncu, 3 yıllık kontrat ve 2.5milyon Euro maaş talep ediyor. İrfan Can Eğribayat: Göztepe'den kiralanan kalecinin satın alma opsiyonu bulunuyor. 1.2 milyon Euro'lukbedeli Fenerbahçe fazla buluyor. Rakamda bir pazarlık olursa sarılacivertliler, İrfan Can ile devam edecek. Aksi halde yollar ayrılacak.
TAKIM SALIYA KADAR İZİNLİ
Milli ara döneminde Kadıköy'de Zenit ile bir hazırlık maçı yapan ve 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, gençleri görme fırsatı yakalamıştı. Birçok futbolcusu milli takımlarda bulunan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, takımına izin verdi. Kanarya, salı günü Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başlayacak.