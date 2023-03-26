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Giriş Tarihi: 26.3.2023

2’si hazır 8’i soru işareti

CEYHUN SAMET YÜKSEL
2’si hazır 8’i soru işareti

Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadrosu üzerine planlar şekilleniyor. Gustavo Henrique ve Alioski ile yolları kesin olarak ayıracak olan sarı-lacivertli yönetim, Osayi, Zajc, Ferdi, Arda, Rossi, Pedro, Valencia ve İrfan Can Eğribayat için de çalışma içinde

Fenerbahçe'de yaz ayında takımdan ayrılması muhtemel tam 10 futbolcu bulunuyor... Bunlardan iki tanesi Gustavo Henrique ve Alioski kesin olarak önümüzdeki senenin kadrosunda olmayacak. Diğer 8 oyuncunun geleceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor. İşte son durumlar:
Gustavo Henrique: Yönetim, Brezilyalı stoperi göndermenin yollarını arıyor. Şarta bağlı zorunlu satın alma maddesi bulunuyor. Sarı-lacivertliler, Flamengo ile orta yolu bulup kalan 1.4 milyon Euro'yu ödemeden tecrübeli oyuncunun sözleşmesini feshetmek istiyor.
Ezgjan Alioski: Jesus'un memnun olmadığı Alioski de sezon sonu ayrılıyor. Kiralık olarak forma giyen 31 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de 545 dakika süre bulabildi.

FERDİ'NİN AVRUPA'DAN TALİBİ ÇOK
Osayi-Samuel: İngiltere'ye dönmek isteyen Nijeryalı sağ bek, sezon sonu için yönetimden izin istedi. Fenerbahçe ise belirledikleri bonservis tutarına göre hareket edecek. 2025'e kadar sözleşmesi olan futbolcudan beklenen rakam 7-8 milyon Euro civarında.
Miha Zajc: Son haftaların formda ismi Zajc, sözleşme uzatmak istiyor. Ancak başarılı orta saha ile henüz yıllık ücrette anlaşılamadı. Senelik kazancı 1 milyon Euro'yu bulmayan 28 yaşındaki oyuncu, 1.5 milyon Euro istiyor.
Ferdi Kadıoğlu: Napoli ve Ajax'ın ilgisi biliniyor. Almanya ve İspanya'dan da ciddi talipleri var. Ferdi'yi elde tutmak imkânsıza yakın olacak.
Arda Güler: Yeni sözleşme görüşmeleri sürüyor. Başkan Ali Koç'un 18 yaşındaki orta sahanın ailesiyle çok yakın ilişkileri var. Dev kulüplerin takip ettiği genç yıldızı, Fenerbahçe yönetimi 1 yıl daha kadroda tutmanın hesaplarını yapıyor.

İTALYANLAR PEDRO İÇİN GELECEK
Diego Rossi: Güney Amerika'dan çok talibi var. Fenerbahçe'de mutlu olmasına rağmen, 10 milyon Euro üzeri her teklif değerlendirilmeye alınacak.
Joao Pedro: İtalya'dan 3 takımın ilgisi var. Bu sezon ligde sadece 1 gol, 1 asist yapabilen Sambacı, ayrılmak isterse kalması için ısrarcı olunmayacak.
Enner Valencia: Fenerbahçe, 33 yaşındaki futbolcusu ile sözleşme uzatmak istiyor. Bu sezon 29 gol atan oyuncu, 3 yıllık kontrat ve 2.5 milyon Euro maaş talep ediyor.
İrfan Can Eğribayat: Göztepe'den kiralanan kalecinin satın alma opsiyonu bulunuyor. 1.2 milyon Euro'luk bedeli Fenerbahçe fazla buluyor. Rakamda bir pazarlık olursa sarılacivertliler, İrfan Can ile devam edecek. Aksi halde yollar ayrılacak.

TAKIM SALIYA KADAR İZİNLİ
Milli ara döneminde Kadıköy'de Zenit ile bir hazırlık maçı yapan ve 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, gençleri görme fırsatı yakalamıştı. Birçok futbolcusu milli takımlarda bulunan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, takımına izin verdi. Kanarya, salı günü Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başlayacak.

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2’si hazır 8’i soru işareti
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