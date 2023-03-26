Beşiktaş’ta Demba Ba ile sürpriz anlaşma! Ön protokol imzalandı...

Beşiktaş, eski oyuncusu Demba Ba ile anlaşma sağladı. Geçtiğimiz yıl futbolculuk kariyerini noktalayan Senegalli santrfor, eski kulübü ile iş birliğine imza attı.

DEMBA BA İLE İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI

Siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyesi Fırat Fidan, eski futbolcuları Demba Ba'nın satın aldığı Senegal takımı Amite FC ile ön protokol imzaladıklarını dile getirdi. Anlaşmaya göre Amite FC'de ön plana çıkan oyuncuların transferinde öncelik Beşiktaş'ta olacak. Ayrıca siyah-beyazlılar, tecrübe kazanmasını istediği genç oyuncuları Demba Ba'nın kulübüne yönlendirecek.