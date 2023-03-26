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Giriş Tarihi: 26.3.2023 09:22 Son Güncelleme: 26.3.2023 09:35

Beşiktaş'ta Demba Ba ile sürpriz anlaşma! Ön protokol imzalandı...

SPOR SERVİSİ
Beşiktaş’ta Demba Ba ile sürpriz anlaşma! Ön protokol imzalandı...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, eski futbolcusu Demba Ba'nın satın aldığı Amite FC ile ön protokol imzaladıklarını açıkladı.

Beşiktaş, eski oyuncusu Demba Ba ile anlaşma sağladı. Geçtiğimiz yıl futbolculuk kariyerini noktalayan Senegalli santrfor, eski kulübü ile iş birliğine imza attı.

DEMBA BA İLE İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI
Siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyesi Fırat Fidan, eski futbolcuları Demba Ba'nın satın aldığı Senegal takımı Amite FC ile ön protokol imzaladıklarını dile getirdi. Anlaşmaya göre Amite FC'de ön plana çıkan oyuncuların transferinde öncelik Beşiktaş'ta olacak. Ayrıca siyah-beyazlılar, tecrübe kazanmasını istediği genç oyuncuları Demba Ba'nın kulübüne yönlendirecek.

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Beşiktaş'ta Demba Ba ile sürpriz anlaşma! Ön protokol imzalandı...
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