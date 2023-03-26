Ertuğrul Doğan için başkanlık günü

Trabzonspor Kulübü'nün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı bugün Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek seçimle tamamlanacak. Asbaşkan Ertuğrul Doğan, seçime tek aday girecek. Genel kurulda, 9 bin 278 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Bordo-mavili kulübün 55 yıllık tarihinde 48. yönetim kurulu seçilecek. Yeni yönetim, 20 aylığına göreve getirilecek.Doğan'ın listesinde şu isimler var:Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Faruk Hacıhaliloğlu, Yahya Karahasan, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, İbrahim Şahinkaya, Derviş Köz, Birhan Emre Yazıcı.Ceyhun Eskici, Hüseyin Ekşi, İmdat Yılmaz, Fatih Solak, Selim Burak Özdemir, Mustafa Atmaca, Ali Beyazlı.Trabzonspor'un Olağanüstü Genel Kurulu'nun ilk gününde Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki önceki yönetim kurulu, idari ve mali açıdan ibra edildi. Denetleme kurulu üyesi İsmet Keskin'in denetleme raporunu okumasının ardından yapılan oylamada Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yönetim üyelerce oy çokluğuyla ibra edildi.Bu arada Trabzonspor Kulübü'nün toplam borcu, 2 milyar 835 milyon TL olarak açıklandı.