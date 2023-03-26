Fenerbahçe Enner Valencia için kararını verdi! İşte yapılan son teklif...

Ekvador Milli Takımı'ndan affını isteyen Fenerbahçe'nin gol makinesinde önemli bulgulara rastlanmadı. Tedavisi süren Valencia'nın 2 Nisan Pazar günü Kadıköy'de Beşiktaş ile oynanacak derbide takımdaki yerini alması beklenirken yıldız hücumcunun sözleşme görüşmeleriyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

YALANLADI, FENERBAHÇE'DE MUTLU

33 yaşındaki golcünün Brezilya ekibi Internacional ile sezon sonu için anlaştığı iddia edildi. Enner Valencia ise bunu net bir şekilde yalanladı ve her açıklamasında, Fenerbahçe'de mutlu olduğunu, kalmak istediğini dile getirdi.

YENİ SÖZLEŞME ÇALIŞMALARI

Sezona damga vuran, Alex'in rekorunu kıran Enner Valencia'nın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesiyle ilgili de çalışmalar devam ediyor.

MAAŞINDA İNDİRİM TALEP EDİLDİ

Oyuncunun menajeriyle temas halinde olan Kanarya'da yönetim, Valencia'ya 2.5 milyon euroluk maaşında indirim yaparak 1+1 yıllık sözleşme teklif etti. Fenerbahçe'den yıllık 2.5 milyon Euro alan Enner Valencia'ya 1.7 milyon Euro önerildiği gelen haberler arasında. Taraflar arasında görüşmeler sürüyor. (Milliyet)