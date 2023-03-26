Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe Enner Valencia için kararını verdi! İşte yapılan son teklif...
Giriş Tarihi: 26.3.2023 11:02

Fenerbahçe Enner Valencia için kararını verdi! İşte yapılan son teklif...

Fenerbahçe Enner Valencia için kararını verdi! İşte yapılan son teklif...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Enner Valencia ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Golcü oyuncunun sezon sonu takımda kalıp kalmayacağı henüz belli olmazken, Fenerbahçe'de Valencia'nın takımda kalması yönünde çalışmalara başlandığı ifade edildi. İşte Ekvadorlu golcü için yapılan son teklif ve detaylar...

Ekvador Milli Takımı'ndan affını isteyen Fenerbahçe'nin gol makinesinde önemli bulgulara rastlanmadı. Tedavisi süren Valencia'nın 2 Nisan Pazar günü Kadıköy'de Beşiktaş ile oynanacak derbide takımdaki yerini alması beklenirken yıldız hücumcunun sözleşme görüşmeleriyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

YALANLADI, FENERBAHÇE'DE MUTLU
33 yaşındaki golcünün Brezilya ekibi Internacional ile sezon sonu için anlaştığı iddia edildi. Enner Valencia ise bunu net bir şekilde yalanladı ve her açıklamasında, Fenerbahçe'de mutlu olduğunu, kalmak istediğini dile getirdi.

YENİ SÖZLEŞME ÇALIŞMALARI
Sezona damga vuran, Alex'in rekorunu kıran Enner Valencia'nın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesiyle ilgili de çalışmalar devam ediyor.

MAAŞINDA İNDİRİM TALEP EDİLDİ
Oyuncunun menajeriyle temas halinde olan Kanarya'da yönetim, Valencia'ya 2.5 milyon euroluk maaşında indirim yaparak 1+1 yıllık sözleşme teklif etti. Fenerbahçe'den yıllık 2.5 milyon Euro alan Enner Valencia'ya 1.7 milyon Euro önerildiği gelen haberler arasında. Taraflar arasında görüşmeler sürüyor. (Milliyet)

EN ÇOK OKUNANLAR

100 bin imzayı toplayan Muharrem İnce CHP'yi ağır bombaladı: Koltuk derdine düşenler bana demokrasiden bahsedemezler!
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kılınışı Nasıldır
SON DAKİKA | İşte Cumhur İttifakı'nın protokolü: 7 madde öne çıktı! Detaylar belli oldu
Muharrem İnce, Sinan Oğan, Doğu Perinçek... Hangi Cumhurbaşkanı adayı kaç imza topladı? İşte son durum
Son dakika! Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağına saldırıya peş peşe tepkiler
Son dakika haberleri: Ay-yıldızlılar galibiyetle başladı! A Milli Takımımız, Ermenistan’ı geriden gelerek yendi…
Türkiye ile silahlanma yarışına giren Yunanistan’ın yerli İHA’sı alay konusu oldu
Son dakika: Bakan Bilgin duyurdu! 2 bin TL emekli bayram ikramiyesinden EYT'liler de yararlanacak
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İbrahim Kalın'dan F-16 açıklaması! "Olmazsa alternatif üretiriz"
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe Enner Valencia için kararını verdi! İşte yapılan son teklif...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA