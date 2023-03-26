İyi başladık iyi bitsin

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ilk sınavında Ermenistan'ı deplasmanda devirdi. Ozan'ın ters vuruşu Ay-Yıldızlılara büyük bir şok yaşatırken Orkun ceza sahası dışından bulduğu golle skora denge getirdi. Kerem, sonucu ilan eden isim oldu. Mert ise kritik kurtarışlara imza attı. Futbol beklentileri karşılamasa da Milliler, 8 maçlık seriye 3 puanla başlayıp zirveye kuruldu
Stefan Kuntz maça 3-4-3 sistemi ile başlarken, 10. dakikada Ozan Kabak'ın kendi kalemize talihsiz golü soğuk duş etkisi yarattı. Orkun, klasına yakışır şık bir golle eşitliği getirdi. Cengiz ile de denemelerde bulunan millilerimiz soyunma odasına eşitlikle gitti. İkinci yarı ise 4-3-3'e dönen ve merkeze Salih Özcan'ı alaraktakım savunmasını orta sahada güçlendirenKuntz, Kerem-Cenk değişikliğiyle de kanatlarıhareketlendirmiş oldu. Ermenistan, savunmaya dönüşleri hızlıca gerçekleştirip Ay-Yıldızlılarımız pasla kaleye yaklaştığında ceza sahası çevresini kalabalık tuttuğundan, kanatlara sıkışan ve dış şutlara kalan oyun seyri, Enes Ünal'ın kazandığı faulü zeki ve ustaca kullanımı sonrası Kerem'in attığı golle lehimize döndü. Mert Günok'un da kalede üzerine düşeni yapmasıylaErivan'dan galibiyetle döndük.
KEREM'DEN10 PUANLIK KATKI
A Milli Takımımız'ın galibiyet golünü atan Kerem Aktürkoğlu, 18. maçında 4. golünü attı. Gollerinin dışında 2 de asisti bulunan 24 yaşındaki oyuncu, Ay-Yıldızlı ekibe gol ve asistleriyle toplamda 10 puanlık katkı gerçekleştirdi. Tecrübeli futbolcu, ayrıca Kuntz'un döneminde 14 maçla en çok forma giyen futbolcu oldu.
BENCE GOLENES'İN!
Sonradan oyuna girerek takımımızı galibiyete taşıyan golü kaydeden Kerem Aktürkoğlu, kendisine asist yapan Enes'e övgüler yağdırdı. 24 yaşındaki oyuncu, "Bence golEnes'in, çok güzel bir pas attı. Böyle maçlar zor olabiliyor.Önemli olan galibiyet almaktı. Şimdi önümüzde çok önemlibir Hırvatistan karşılaşması var. Onları da daha büyük bir özveriyle oynayarak yeneceğimize inanıyoruz" diye konuştu.
HEDEFİMİZ VEHAYALLERİMİZ VAR
Salih Özcan, "Zor ve sert bir maç olacağını tahmin ediyorduk. Ancak kazanmayı başardık ve EURO 2024 yolundailk adımı attık. 3 puanla ülkemize geri dönüyoruz" dedi. Hakan Çalhanoğlu ise "Deplasmanda oynadık. Baskı, genç oyuncuları etkiledi. Hedefim, hayalim var. Almanya'yagidersek ev sahibi olacağız" ifadesini kullandı.
ENES SAKATLANDI
Milli Takım'da Enes Ünal, ayağına aldığı darbe sonucu sakatlandı. Oyuna devam edemeyen 25 yaşındaki futbolcu, 85. dakikada yerini Umut Nayir'e bıraktı. Umut, ilk kez milli formayı giyerken Enes'in durumu bugün yapılacak kontroller sonrasında netlik kazanacak.
İKİNCİ YARIDA İSTEDİĞİMİZİ ALDIK
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, maçın ilk yarısında iyi oynamadıklarını, ancak ikinci yarıda galibiyeti almayı başardıklarını söyledi. Büyükekşi, "Bazen iyioynamadan kazanmakda önemli. Şimdi önümüzdeHırvatistan maçıvar. O karşılaşmadan daüç puan almak istiyoruz" şeklinde konuştu.
SALI GÜNÜ RAKİBİMİZ HIRVATİSTAN
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki ikinci maçında salı akşamı Hırvatistan'la karşılaşacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 21.45'te start alacak
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A Milli Takımımız, Ermenistan karşısında girdiği 112 ikili mücadelenin 68'ini kazandı.