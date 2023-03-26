İyi başladık iyi bitsin

Stefan Kuntz maça 3-4-3 sistemi ile başlarken, 10. dakikada Ozan Kabak'ın kendi kalemize talihsiz golü soğuk duş etkisi yarattı. Orkun, klasına yakışır şık bir golle eşitliği getirdi. Cengiz ile de denemelerde bulunan millilerimiz soyunma odasına eşitlikle gitti.Ermenistan, savunmaya dönüşleri hızlıca gerçekleştirip Ay-Yıldızlılarımız pasla kaleye yaklaştığında ceza sahası çevresini kalabalık tuttuğundan, kanatlara sıkışan ve dış şutlara kalan oyun seyri, Enes Ünal'ın kazandığı faulü zeki ve ustaca kullanımı sonrası Kerem'in attığı golle lehimize döndü.A Milli Takımımız'ın galibiyet golünü atan Kerem Aktürkoğlu, 18. maçında 4. golünü attı.24 yaşındaki oyuncu, Ay-Yıldızlı ekibe gol ve asistleriyle toplamda 10 puanlık katkı gerçekleştirdi. Tecrübeli futbolcu, ayrıca Kuntz'un döneminde 14 maçla en çok forma giyen futbolcu oldu.Sonradan oyuna girerek takımımızı galibiyete taşıyan golü kaydeden Kerem Aktürkoğlu, kendisine asist yapan Enes'e övgüler yağdırdı. 24 yaşındaki oyuncu,Onları da daha büyük bir özveriyle oynayarak yeneceğimize inanıyoruz" diye konuştu.Salih Özcan, "Zor ve sert bir maç olacağını tahmin ediyorduk. Ancak kazanmayı başardık ve3 puanla ülkemize geri dönüyoruz" dedi. Hakan Çalhanoğlu ise "Deplasmanda oynadık. Baskı, genç oyuncuları etkiledi.ifadesini kullandı.Milli Takım'da Enes Ünal, ayağına aldığı darbe sonucu sakatlandı. Oyuna devam edemeyen 25 yaşındaki futbolcu, 85. dakikada yerini Umut Nayir'e bıraktı. Umut, ilk kez milli formayı giyerken Enes'in durumu bugün yapılacak kontroller sonrasında netlik kazanacak.TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, maçın ilk yarısında iyi oynamadıklarını, ancak ikinci yarıda galibiyeti almayı başardıklarını söyledi. Büyükekşi,şeklinde konuştu.A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki ikinci maçında salı akşamı Hırvatistan'la karşılaşacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 21.45'te start alacakA Milli Takımımız, Ermenistan karşısında girdiği 112 ikili mücadelenin 68'ini kazandı.