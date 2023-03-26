Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri NBA'de Phoenix Suns, Philadelphia'nın serisine son verdi!
Giriş Tarihi: 26.3.2023 11:39

NBA'de Phoenix Suns, Philadelphia'nın serisine son verdi!

AA
NBA’de Phoenix Suns, Philadelphia’nın serisine son verdi!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, Philadelphia 76ers'ı 125-105 yenerek 3 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Suns, ağırladığı 76ers'ı 20 sayı farkla mağlup etti. Ev sahibi ekipte Devin Booker, 29 sayıyla alınan galibiyette ön plana çıkan isim oldu.

76ers'ta ise 37 sayıyla maçın en skorer ismi olan Tyrese Maxey'in çabaları yenilgiyi önleyemedi. Joel Embiid'in 28 sayı kaydettiği konuk ekipte 4 dakika süre alan milli basketbolcu Furkan Korkmaz, 4 sayı, 1 ribauntla salondan ayrıldı.

JOKİC'TEN "DOUBLE-DOUBLE"
Konferans liderlerinin karşı karşıya geldiği maçta Denver Nuggets, konuk ettiği Milwaukee Bucks'ı 129-106 yendi. Nuggets'ta Nikola Jokic, 31 sayı ve 11 asistle, Jamal Murray ise 26 sayı ve 9 asistle maçı bitirdi.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo, 31 sayı kaydetti.

SONUÇLAR
Atlanta Hawks-Indiana Pacers: 143-130

Miami Heat-Brooklyn Nets: 100-129

Denver Nuggets-Milwaukee Bucks: 129-106

Phoenix Suns-Philadelphia 76ers: 125-105

Sacramento Kings-Utah Jazz: 121-113

Los Angeles Clippers-New Orleans Pelicans: 110-131

EN ÇOK OKUNANLAR

100 bin imzayı toplayan Muharrem İnce CHP'yi ağır bombaladı: Koltuk derdine düşenler bana demokrasiden bahsedemezler!
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kılınışı Nasıldır
SON DAKİKA | İşte Cumhur İttifakı'nın protokolü: 7 madde öne çıktı! Detaylar belli oldu
Muharrem İnce, Sinan Oğan, Doğu Perinçek... Hangi Cumhurbaşkanı adayı kaç imza topladı? İşte son durum
Son dakika! Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağına saldırıya peş peşe tepkiler
Son dakika haberleri: Ay-yıldızlılar galibiyetle başladı! A Milli Takımımız, Ermenistan’ı geriden gelerek yendi…
Türkiye ile silahlanma yarışına giren Yunanistan’ın yerli İHA’sı alay konusu oldu
Son dakika: Bakan Bilgin duyurdu! 2 bin TL emekli bayram ikramiyesinden EYT'liler de yararlanacak
İbrahim Kalın'dan F-16 açıklaması! "Olmazsa alternatif üretiriz"
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
ARKADAŞINA GÖNDER
NBA'de Phoenix Suns, Philadelphia'nın serisine son verdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA