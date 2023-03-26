NBA’de Phoenix Suns, Philadelphia’nın serisine son verdi!

NBA'e 6 maçla devam edildi. Suns, ağırladığı 76ers'ı 20 sayı farkla mağlup etti. Ev sahibi ekipte Devin Booker, 29 sayıyla alınan galibiyette ön plana çıkan isim oldu.

76ers'ta ise 37 sayıyla maçın en skorer ismi olan Tyrese Maxey'in çabaları yenilgiyi önleyemedi. Joel Embiid'in 28 sayı kaydettiği konuk ekipte 4 dakika süre alan milli basketbolcu Furkan Korkmaz, 4 sayı, 1 ribauntla salondan ayrıldı.

JOKİC'TEN "DOUBLE-DOUBLE"

Konferans liderlerinin karşı karşıya geldiği maçta Denver Nuggets, konuk ettiği Milwaukee Bucks'ı 129-106 yendi. Nuggets'ta Nikola Jokic, 31 sayı ve 11 asistle, Jamal Murray ise 26 sayı ve 9 asistle maçı bitirdi.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo, 31 sayı kaydetti.

SONUÇLAR

Atlanta Hawks-Indiana Pacers: 143-130

Miami Heat-Brooklyn Nets: 100-129

Denver Nuggets-Milwaukee Bucks: 129-106

Phoenix Suns-Philadelphia 76ers: 125-105

Sacramento Kings-Utah Jazz: 121-113

Los Angeles Clippers-New Orleans Pelicans: 110-131