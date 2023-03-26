Trabzonspor’a eski oyuncularından kötü haber! 10 menajer kulübe dava açtı...

Trabzonspor Kulübü'nün Olağanüstü Genel Kurulu'nda dün ilk toplantı gerçekleştirilirken yaşanan ekonomik sıkıntılar da bir kez daha ortaya çıktı.

Denetleme Kurulu tarafından açıklanan raporda kulübün ödemelerinin uzun süredir biriktiği ve mart ayı içerisinde 16 milyon Euro, mayıs ayına kadar ise ayrıca bir 15 milyon Euro daha ödenmesi gerektiği belirtilmişti.

Geciken ödemeler arasında en dikkat çekici noktalardan biri ise birikmiş menajerlik ücretleri oldu. 10 farklı futbolcunun menajeri kulüp aleyhine alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle 45 milyon TL'nin üstünde bir rakam için dava açtı. Bazı oyuncuların isimleri açıklanmadı.



İŞTE KALEM KALEM AÇILAN DAVALAR:

Cornelius'un menajeri....1.4 milyon TL

Bartra'nın menajeri.........15 milyon TL

Necdet Ergezen..............7.5 milyon TL

Trezeguet'nin menajeri...... 6 milyon TL

BS Agency......................... 3 milyon TL

David Thomas.................. 8 milyon TL

Yusuf Erdoğan'ın menajeri ..925 bin TL

Dorukhan'ın menajeri..........737 bin TL

Moussa Koita.................3.3 milyon TL

Batuhan Kör'ün menajeri.....381 bin TL