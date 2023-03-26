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Giriş Tarihi: 26.3.2023 12:04

Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçta Kosova'yla Antalya'da karşılaşacak

AA
Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçta Kosova’yla Antalya’da karşılaşacak

Ümit Milli Futbol Takımı, yarın Antalya'da Kosova ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

Alanya'daki Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Ümit Milli Takım'da teknik direktörlük görevine getirilen Levent Sürme, ay-yıldızlı ekibin başında ilk maçına çıkacak. Millilerde Tiago Çukur, bakteriyel enfeksiyon nedeniyle kadrodan çıkarılırken, bu oyuncunun yerine Trabzonspor forması giyen Naci Ünüvar kadroya dahil edildi.

Ümit Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Doğan Alemdar (Rennes), Osman Ertuğrul Çetin (Fenerbahçe), Kağan Moradaoğlu (Trabzonspor)

Defans: Serdar Saatçı (Braga), Arif Kocaman (Yukatel Kayserispor), Erdem Gökçe (Altınordu), Emin Bayram (Galatasaray), Uğur Kaan Yıldız (Göztepe), Ravil Tagir (Westerlo), Ali Barak (Roda), Kazımcan Karataş (Galatasaray)

Orta saha: Yusuf Barası (AZ Alkmaar), Bartuğ Elmaz (Olimpik Marsilya), Doğuhan Aral Şimşir (Midtjylland), Emirhan İlkhan (Sampdoria), Cem Türkmen (Austria Lustenau), Hakan Yeşil (Bodrumspor), Göktan Gürpüz (Borussia Dortmund), Kenan Yıldız (Juventus)

Forvet: Enis Destan (Warta Poznan), Bertuğ Özgür Yıldırım (Fraport TAV Antalyaspor), Ali Sühan Demirel (Kasımpaşa), Naci Ünüvar (Trabzonspor)

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Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçta Kosova'yla Antalya'da karşılaşacak
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