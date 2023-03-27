Bursaspor’da Özer Hurmacı’ya sürpriz görev

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bursaspor, tecrübeli futbolcusu Özer Hurmacı'yı "futbol sorumlusu" görevine getirdi. Yeşil beyazlı takımda teknik direktör İsmail Ertekin ile dün yollar ayrılmıştı. Hurmacı'nın hem futbol sorumlusu hem de profesyonel futbolcu olarak görev yapacağı duyuruldu.

Bursaspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz Futbol Sorumlusu görevine Özer Hurmacı getirilmiştir. Özer Hurmacı süreç içerisinde hem Futbol Sorumlusu hem de profesyonel futbolcumuz olarak kulübümüze katkı sağlayacaktır. Kendisine ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz."