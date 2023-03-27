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Giriş Tarihi: 27.3.2023 15:11 Son Güncelleme: 27.3.2023 15:19

Bursaspor'da Özer Hurmacı'ya sürpriz görev

İHA
Bursaspor’da Özer Hurmacı’ya sürpriz görev

İsmail Ertekin ile yollarını ayıran Bursaspor'da, Özer Hurmacı "futbol sorumlusu" görevine getirildi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bursaspor, tecrübeli futbolcusu Özer Hurmacı'yı "futbol sorumlusu" görevine getirdi. Yeşil beyazlı takımda teknik direktör İsmail Ertekin ile dün yollar ayrılmıştı. Hurmacı'nın hem futbol sorumlusu hem de profesyonel futbolcu olarak görev yapacağı duyuruldu.

Bursaspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz Futbol Sorumlusu görevine Özer Hurmacı getirilmiştir. Özer Hurmacı süreç içerisinde hem Futbol Sorumlusu hem de profesyonel futbolcumuz olarak kulübümüze katkı sağlayacaktır. Kendisine ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz."

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Bursaspor'da Özer Hurmacı'ya sürpriz görev
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