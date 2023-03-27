Galatasaray’da Lucas Torreira için B planı hazır! Ardon Jashari...

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da şampiyonluk yarışının yanı sıra transfer hareketliliği de başladı. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'dan kulüplerin radarına giren Lucas Torreira'nın takımdan ayrılma durumuna karşın harekete geçti.

Uruguaylı orta sahanın dev kulüpleri peşine takması nedeniyle bir arayış içerisinde olan sarı-kırmızılılar, sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte transfer haberinin ayrıntıları...

JASHARI GÜNDEME GELDİ

Takvim'in haberine göre; Galatasaray, Milan ve Lazio gibi İtalyan kulüplerinin gözdesi haline gelen Lucas Torreira'nın ayrılık ihtimaline karşın B planını belirledi. Sarı-kırmızılıların, İsviçre ekibi Luzern'de forma giyen Ardon Jashari'yi gündemine aldığı vurgulandı.

Sarı-kırmızılıların gündemindeki Ardon Jashari'nin İsviçre ve Kuzey Makedonya vatandaşlığı bulunduğu kaydedildi. Sol ayağını etkin bir şekilde kullanan 20 yaşındaki orta sahanın, ön libero pozisyonunda da görev alabilceği aktarıldı.

Sarı-kırmızılıların futbolcuyu ve performansını yakından takibe aldığı belirtildi. Luzern altyapısında adından sıkça söz ettiren genç oyuncunun; lider vasfı, çalım atabilme becerisi ve oyun görüşüyle dikkat çeken futbolculardan biri durumunda olduğu vurgulandı.

SÖZLEŞMESİ 2026'DA BİTECEK

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Ardon Jashari'nin Luzern ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. 20 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 2 milyon 500 bin euro.Ardon Jashari bu sezon Luzern'de 27 resmi maçta forma şansı buldu. Genç oyuncu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 4 asist üretti. İsviçre A Milli Takımı'nda 2 maçta oynayan Ardon Jashari, aynı zamanda İsviçre U21 Takımı'nda da görev alıyor.