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Giriş Tarihi: 27.3.2023 11:42

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus'tan Brezilya iddialarına flaş yanıt! "Tek düşüncem..."

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’tan Brezilya iddialarına flaş yanıt! Tek düşüncem...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: İsmi Brezilya Milli Takımı ve bu ülkedeki bazı kulüplerle anılan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Lizbon'da gerçekleştirdiği iddia edilen görüşmeler ve sarı lacivertli takımdaki geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Portekiz basınına açıklamalarda bulundu. Sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi ile ilgili olarak çok sayıda iddia ortaya atıldığını ancak kendisinin şu anda F.Bahçe'ye odaklandığını belirten 68 yaşındaki teknik adam, şunları söyledi:

"Benim mukavelem sezon sonunda bitiyor. Bilgim dışında pek çok haber yer alıyor. Şu anda tek düşüncem, takımının başarısı. Önümüzde kazanılmayı bekleyen bir Beşiktaş derbisi var. Ülke Milli Takımları'na giden oyuncuların durumunu yakından izliyoruz.

"KUPA MI LİG Mİ BAKACAĞIZ"

F.Bahçe taraftarına bir kupa armağan etmek istiyorum. Bunun adı Türkiye Kupası mı yoksa Süper Lig mi olur, önümüzdeki maçlarda alacağımız sonuçlar belli edecek. Ancak ben sezon başından bu yana asıl hedefimizin lig şampiyonluğu olduğunu belirtiyorum."

Deneyimli teknik adam sözlerine, "Teknik heyet ve futbolcularımla tatilde bile sık sık telefonla konuşuyor, gelişmeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Ülkelerinin milli takımlarına giden oyuncuların durumunu yakından izliyoruz. Sakat dönmemeleri en büyük dileğimiz" diye devam etti.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus'tan Brezilya iddialarına flaş yanıt! "Tek düşüncem..."
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