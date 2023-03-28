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Giriş Tarihi: 28.3.2023 08:57

Galatasaray'da Yusuf Demir sırrı ortaya çıktı! Neden oynayamıyor?

Galatasaray’da Yusuf Demir sırrı ortaya çıktı! Neden oynayamıyor?

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da orma giyen Yusuf Demir, takımda beklenen performansı gösteremezken oyuncu ile ilgili flaş bir detay ortaya çıktı. Oyuncunun neden performan düşüklüğü yaşadığı ve oynayamadığı Barcelona’ya transfer olmasından dolayı bir öz güven içinde olduğu ve bunun handikaplarını yaşadığı belirtildi. Oyuncunun kendini takımın bir parçası olarak görmekte sorun yaşadığı ayrıca sahada da özgür olmak istediği bildirildi.

Galatasaray'da Yusuf Demir hayal kırıklığı yaratmaya devam ederken, genç futbolcunun sorununa teşhis konuldu. Karabağ ile yapılan hazırlık maçında ilk 11'de başlayan ve yine varlık gösteremeyen 19 yaşındaki futbolcunun bu durumu tepkileri de beraberinde getirdi. Sezon başında Rapid Wien'den 6 milyon euro bonservisle alınan ama bir türlü istenen performansı ortaya koyamayan genç futbolcunun sorununun mental olduğu öğrenildi.

SAHADA ÖZGÜR OLMAK İSTİYOR
Yusuf'un genç yaşta Barcelona'ya transfer olmasından dolayı bir öz güven içinde olduğu bunun handikaplarını yaşadığı belirtildi. Oyuncunun kendini takımın bir parçası olarak görmekte sorun yaşadığı ayrıca sahada da özgür olmak istediği bildirildi.

OKAN BURUK'UN TARZINA UYMUYOR
Bu durumun ise Teknik Direktör Okan Buruk'un tarzına uygun olmadığı vurgulandı. Buruk, kanat oyuncularından sürekli olarak geriye gelmelerini istiyor. Sarı-kırmızılarda Yusuf Demir'in bu sezon katkı yapmasının beklenmediği ancak oyuncunun bir yaş almasının bile futboluna çok büyük olgunluk katabileceği belirtildi. (Milliyet)

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Galatasaray'da Yusuf Demir sırrı ortaya çıktı! Neden oynayamıyor?
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