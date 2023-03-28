Peru Milli Takımı kalecisi, İspanyol polisini yumrukladığı gerekçesiyle gözaltına alındı

Karşılıklı itişmelerle çıkan olayların ardından Peru Milli Takımı'nın kalecisi Pedro Gallese'nin polise yumruk attığı gerekçesiyle gece gözaltına alındığıve karakolda bir süre bekletildikten sonra sabaha karşı serbest bırakıldığı bildirildi.

Gallese dışında milli futbolculardan Jose Carvalho ve Alex Varela'nın da karakola giderek, takım arkadaşını yalnız bırakmadığı belirtildi.

Serbest kaldıktan sonra Peru televizyonuna açıklama yapan 33 yaşındaki Gallese, "Buraya gelen vatandaşlarımızı selamlamak istiyorduk, bize yumruk atmaya başladılar." dedi.

Olayla ilgili açıklama yapan Peru Futbol Federasyonu da milli kaleci Gallese'ye destek vererek, gerçeğin ortaya çıkması için yetkililere yardımcı olacaklarını duyurdu.

Peru Dışişleri Bakanlığı da "tüm milli futbolcuların fiziksel güvenliğinin garanti edileceğini ve ilgili makamlardan gerçeklerin derhal aydınlatılmasını talep edeceğini" açıkladı.

Madrid Valisi Mercedes Gonzalez ise otel kapısında futbolcuların güvenliğini sağlamaya çalışan polis ekibine bir futbolcunun saldırdığını söyledi.

Peru ile Fas milli takımları hazırlık maçında bu akşam Civitas Metropolitano Stadı'nda karşı karşıya gelecek.