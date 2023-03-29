Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Arda Turan, Türkiye-Hırvatistan maçı öncesi ödül aldı!
Giriş Tarihi: 29.3.2023 09:18 Son Güncelleme: 29.3.2023 09:39

Arda Turan, Türkiye-Hırvatistan maçı öncesi ödül aldı!

SPOR SERVİSİ
Arda Turan, Türkiye-Hırvatistan maçı öncesi ödül aldı!

Eski milli futbolcu Arda Turan, A Milli Takım’ın bu akşam Hırvatistan ile oynayacağı 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci maçı öncesinde, milli formayı 100 kez giyen futbolcular arasında bulunması nedeniyle ödül aldı. Ödülü Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi takdim etti.

A Milli Takım'ın eski kaptanlarından Arda Turan, Hırvatistan ile oynanan 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci karşılaşmasında milli formayı 100 kez giyen futbolcular arasında bulunması nedeniyle ödül aldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, üzerinde isminin yazılı olduğu 100 numaralı forma ile UEFA tarafından hazırlanan hediyeleri Arda Turan'a takdim etti.

173 KEZ TEMSİL ETTİ
A Millî formayı ilk kez 16 Ağustos 2006 tarihinde Türkiye'nin Lüksemburg ile deplasmanda oynadığı özel maçta giyen Turan, 100'ü A Millî olmak üzere, Türkiye'yi farklı yaş kategorilerinde 173 kez temsil etti ve 18'i A Millî düzeyde olmak üzere filelere toplam 31 golü gönderdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

3 bin şubeli ayakkabı devi battı
SON DAKİKA! İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu partisinden istifa etti: HDP/PKK ve CHP işbirliğine karşı çıkmıştı
İstanbul baraj doluluk oranları son durum paylaşıldı! Yağışlar sonrası 29 Mart 2023 İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar oldu, yüzde kaç dolu?
Twitter'dan Yavuz Ağıralioğlu'na istifa gizleme operasyonu: 14 Mayıs öncesi manipülasyona doymadılar
Türk askerini hiçbir şey durduramadı! Ölümü göze alıp uçtular
Sabah Namazı Nasıl Kılınır? Sabah Namazı Kaç Rekattır, Farzı ve Sünneti Kılınışı Nasıldır?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | İzmir'de 3,5 büyüklüğünde deprem
Türkiye bu olayı konuşmuştu! Minibüs şoförü mahkemede kıvırdı: Kameralar çalışıyordu
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
ARKADAŞINA GÖNDER
Arda Turan, Türkiye-Hırvatistan maçı öncesi ödül aldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA