Arda Turan, Türkiye-Hırvatistan maçı öncesi ödül aldı!

A Milli Takım'ın eski kaptanlarından Arda Turan, Hırvatistan ile oynanan 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci karşılaşmasında milli formayı 100 kez giyen futbolcular arasında bulunması nedeniyle ödül aldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, üzerinde isminin yazılı olduğu 100 numaralı forma ile UEFA tarafından hazırlanan hediyeleri Arda Turan'a takdim etti.

173 KEZ TEMSİL ETTİ

A Millî formayı ilk kez 16 Ağustos 2006 tarihinde Türkiye'nin Lüksemburg ile deplasmanda oynadığı özel maçta giyen Turan, 100'ü A Millî olmak üzere, Türkiye'yi farklı yaş kategorilerinde 173 kez temsil etti ve 18'i A Millî düzeyde olmak üzere filelere toplam 31 golü gönderdi.