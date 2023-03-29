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Giriş Tarihi: 29.3.2023 10:39

Fenerbahçe'de sağ kanat hamlesi! Artur Victor Guimaraes...

Fenerbahçe’de sağ kanat hamlesi! Artur Victor Guimaraes...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, yeni sezon içn transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-Lacivertli elip, aynı zamanda takımdan göndereceği oyuncularıda kesinleştirmeye çalıştırıken, birçok yıldızına da Avrupa devleri talip oluyor. UOL Esporte muhabiri Andrade, Kanarya'nın Bragantino forması giyen Artur'u istediğini yazdı. Andrade, 25 yaşındaki futbolcuya Palmeiras ve Al Rayyan'ın da talip olduğunu duyurdu.

Yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe, dünyanın dört bir yanından oyuncu arayışlarını sürdürüyor. Sarı Lacivertliler'le ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. UOL Esporte muhabiri Bruno Andrade, Sarı Kanarya'nın Red Bull Bragantino forması giyen Artur'u transfer etmek istediğini yazdı. Andrade, 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu Fenerbahçe'nin dışında eski takımı Palmeiras ve Al Rayyan'ın da çok istediğini duyurdu.

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO
Brezilyalı gazeteci ayrıca Red Bull Bragantino'nun, 1.68 boyundaki futbolcu için 10 milyon euro bonservis bedeli istediğini yazdı. Artur bu sezon Bragantino formasıyla 16 maça çıktı. Brezilyalı kanat oyuncusu, 3 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi. 25 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi, Aralık 2024'e kadar devam ediyor. Artur'un Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri de 10 milyon euro. Kulübü de bu rakamı talep ediyor.

TRANSFERLER KAMPA YETİŞECEK
F.Bahçe, yeni sezon için yapacağı transferleri kampa yetiştirmek istiyor. Bunun için ilgilendiği oyuncular ve kulüpleri ile ön görüşmeleri şimdiden yapıyor. Jorge Jesus'un da sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Portekizli çalıştırıcı, kariyeri ile ilgili kararını sezon sonu verecek. Sarı-Lacivertli Yönetim, Jesus ile devam etmek istiyor. Tüm planlar Jesus'un vereceği karara göre yapılacak. Yönetim sezon sonunda öncelikle Jesus ile masaya oturacak.

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Fenerbahçe'de sağ kanat hamlesi! Artur Victor Guimaraes...
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