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Giriş Tarihi: 29.3.2023 10:06

Son dakika haberi: Kulüpler Birliği’nde kritik toplantı! Gaziantep FK ve Hatayspor maçları sayılacak mı?

Son dakika haberi: Kulüpler Birliği’nde kritik toplantı! Gaziantep FK ve Hatayspor maçları sayılacak mı?

Son dakika haberi: Kulüpler Birliği, bugün gündemdeki konularla kritik bir toplantı gerçekleştirecek... Toplantıda Beşiktaş'ın ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'nın kalan maçlarında hükmen mağlup sayılmasına yönelik itirazı da değerlendirilecek. İşte detaylar...

Ali Koç başkanlığındaki Kulüpler Birliği Vakfı, bugün bir araya gelecek. Kulüplerin, Gaziantep FK ve Hatayspor'un ligden çekilmesinin ardından TFF'nin vermiş olduğu 'Hükmen mağlubiyet' kararını masaya yatıracağı ve gerek görülmesi halinde TFF'ye gidecekleri öğrenildi. Bilindiği üzere TFF, deprem felaketinin ardından ligden çekilen iki ekibin kalan maçlarda hükmen mağlubiyet almasına karar vermişti. Beşiktaş ise bu karara itiraz ederek, iki takımın ligin başından sonuna kadar olan bütün karşılaşmalarının geçersiz sayılması gerektiğini savunmuştu. Şimdi gözler Kulüpler Birliği'nden çıkacak karara çevrildi.

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Son dakika haberi: Kulüpler Birliği’nde kritik toplantı! Gaziantep FK ve Hatayspor maçları sayılacak mı?
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