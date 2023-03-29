Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 0 - Bodrumspor: 4

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Bandırmaspor, konuk ettiği Bodrumspor'a 4-0 mağlup oldu. Bodrumspor, ligde 4 maç aradan sonra galip geldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
GOL! 20. dakikada Bodrumspor atağında Samet'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Gökdeniz, ceza sahası içerisinde topla buluştu. Gökdeniz, sağ çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-1
28. dakikada Bandırmaspor'da Mulumba, Kenan'a yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyundan atıldı.
GOL! 35. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Kenan'ın vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü. Dönen topu önünde bulan Samet, penaltı noktası üzerinden sağ ayağının dışıyla gerçekleştirdiği sert vuruşla topu filelerle buluşturdu. 0-2
GOL! 43. dakikada Bodrumspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Gökdeniz, topu ceza sahasına ortaladı. Kenan'ın sağ ayağıyla gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3
70. dakikada sağ kanattan savunma arkasına sarkan Hakan Yeşil, yerden ortaladı. Ön direkte bulunan Gökdeniz savunmadan seken topu ağlarla buluşturdu. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.
GOL! 78. dakikada Üzeyir'in pasıyla savunma arkasına sarkan Gökdeniz, sol ayağı ile yaptığı vuruşta topu köşeden ağlara gönderdi. 0-4
MAÇ SONUCU 0-4