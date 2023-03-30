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Giriş Tarihi: 30.3.2023 11:39

Göztepe Play-Off'a yaklaştı

Göztepe Play-Off’a yaklaştı

Spor Toto 1'inci Lig'de 29'uncu haftada deprem nedeniyle ligden çekilmek zorunda kalan Yeni Malatyaspor'dan hükmen 3 puan alan Göztepe, rakiplerinin kaybetmesiyle 2 sıra birden yükseldi ve Play-Off hattına yaklaştı.

Spor Toto 1'inci Lig'de 29'uncu haftada deprem nedeniyle ligden çekilmek zorunda kalan Yeni Malatyaspor'dan hükmen 3 puan alan Göztepe, rakiplerinin kaybetmesiyle 2 sıra birden yükseldi ve Play-Off hattına yaklaştı. Hatfaya 11'inci basamakta giren Göz-Göz'ün üzerinde yer alan Beyçimento Bandırmaspor evinde Bodrumspor'a 4-0 kaybederken, Dyorex Boluspor da sahasında lider Yılport Samsunspor'a 5-1 yenildi.

Göztepe, Yeni Malatya'dan aldığı hükmen galibiyetle bu iki takımın üzerine çıktı. İzmir ekibi, Çaykur Rizespor deplasmanından 4-2'lik yenilgi ile dönen Manisa Futbol Kulübü ile arasındaki puan farkını da 1'e indirdi. Şu an 7'nci sırada yer alan Bodrumspor'la arasında 4 puan fark bulunan sarı-kırmızılılar Play-Off yolunda umut tazelemiş oldu. Göztepe, cumartesi günü deplasmanda düşme hattında yer alan Altaş Denizlispor'a konuk olacak.

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Göztepe Play-Off'a yaklaştı
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