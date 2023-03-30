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Giriş Tarihi: 30.3.2023 16:27

İlkay Gündoğan'ın menajerinden transfer açıklaması! "

İlkay Gündoğan’ın menajerinden transfer açıklaması!

İlkay Gündoğan'ın menajeri İlhan Gündoğan, "Şu ana kadar hiçbir kulüple anlaşmadık. İlkay'ın gelecek sezon hangi kulübün formasını giyeceği henüz belli olmamıştır." açıklamasını yaptı.

Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İlkay Gündoğan'ın durumuyla ilgili menajerinden açıklama geldi. The Guardian'a konuşan İlhan Gündoğan, "Henüz hiçbir kulüple anlaşmadık. İlkay'ın odak noktası tamamen devam eden sezonda. Şimdi sezonun son ve en kritik noktasındayız. İlkay'ın gelecek sezon hangi takımın formasını giyeceği hala belirsiz." ifadelerini kullandı.

İlhan Gündoğan bu açıklamalarla birlikte geçen ay Barcelona'ya gittiği ve kulüple sözleşme imzaladığına dair çıkan haberleri yalanlamış oldu.

Galatasaraylı olduğu bilinen ve ismi Galatasaray ile anılan İlkay Gündoğan, 5 sezon Dortmund formasını giydikten sonra 2016 yazında 27 milyon euro karşılığında Manchester City'e transfer oldu.

Manchester City'nin kaptanı olan İlkay, bu sezon 37 maçta forma giyip 4 gol atıp 4 asist yaptı.

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