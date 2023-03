Kazanınca biz kaybedince siz

NE YAPTIĞINI BİLMİYOR

DERBİNİN KADERİNİ VALENCİA BELİRLER!

HERKES KENDİ MENFAATİNİ DÜŞÜNÜYOR

Zayıf rakipleriyendiğinde 'Biz' diye söze başlayan Kuntz,hedef maçları kaybettiğinde 'Siz' diyerekkendini Türk futboluna dışarıdan bakanadam gibi görüyorsa ki görüyor, yarın Almanya'yadönebilir.Eleştirdiğitüm konularda (akademi, altyapı)Hamit Altıntop yıllardır neyideğiştirmiş, neyi düzeltmiş!"Bizim rakibimizGaller" diyenKuntz, hangi haklaHırvatistan rövanşınaçıkacak. Sergen Yalçınya da Abdullah Avcı görevegelmeli.Ben bu aşamada TFF'nin bir teknik direktör değişikliğine gideceğini düşünmüyorum. Hırvatistan maçında Milli Takım sahaya doğru bir takım tertibiyle çıktı ve iyi mücadele etti ama sorun nerede?Ama senelerdir sürekli değişik kadrolarla oynayan bir Milli Takımımız var. Böyle olduğu zaman istediklerinizi sahaya yansıtamıyorsunuz.İşte son dönemlerde Brozovic, Modric, Kovacic orta sahası, milli takımdan ayrılana kadar da Rakitic ilavesi vardı.Benim Kuntz'a bu iki maçta en büyük eleştirim, birinci maçtır. Playoff'ta Portekiz maçında başımızı ağrıtan üçlü defans yine Ermenistan karşısında gündeme geldi. Eğer ilk yarının sonlarında Orkun'un uzak mesafeden attığı gol olmasa biz o maçı zor çevirirdik. Benim hoca tercihinde her zaman gönlüm Türk teknik direktörden yanadır.Aynı filmi görmekten bıkmadık, usanmadık. Yine teknik adam değişimi gündemde.Önce kulüplerin durumu, sonra Milli Takım. Kulüplerimize gelince; giderek büyüyen borçlar ve artan yabancı oyuncu sayısının etkilerine baktığımızda iki faktör öne çıkıyor.Bu da gösteriyor ki ülke futbolunda yaşanan ekonomik, teknik ve etik sorunların kaynağı, yönetim yetersizliğidir.Sorun, Kuntz'un ne yapmak istediği konusunda, muhtemelen kendisi dahil, bir fikrimizin olmaması. Çok yetenekli genç bir kadroya sahibiz.Strateji doğrultusunda, özel oyunculara ait kurguların da oluşturulması lazım. Kuntz her maç ayrı bir sistem, kadro veya strateji belirliyor. Niye üçlü oynuyor, neden dörtlüye dönüyor? Ferdi niye bir maç sol bek, bir maç merkez oynuyor, santrfor kim, kaleci hangisi? Bilmiyoruz, bilmiyor.Liginüst sıralarını yakından ilgilendirenbir büyük maç. Fenerbahçe'ninsahasında oynamaavantajı var. Sakatlıklar Fenerbahçe'desorun yaratabilir. Böylesi büyükmaçlarda kaleci performanslarıve de orta saha oyuncularının takımlarınaverecekleri katkı büyük önem taşıyor.Her iki takımın da savunmada sorunları var.Öncelikle kazanmaya bir numaralıihtiyacı olan takım Fenerbahçe. Derbilerdesahasında oynayan takım, bir adım öndedir.Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı takibi sürdürmekiçin kazanmaya hatta seri yapmayaihtiyacı var.Şenol Güneş'inKadıköy maçlarına bakın; hepsavunmuştur. Neden bilmiyorum;önce yenilmek istemiyor.Bu maçta da farklı olmaz.Ancak derbilerkendi hikâyelerini yazar.Aboubakar'ın ne yapacağınıtahmin edemezsiniz. Ya da haftalardıreleştirilen İrfan Can'ın bumaçı nasıl yaşayacağını. Ev sahibitakım hep favoridir, Fenerbahçekazanmaya çok yakın. Beşiktaş içinlig finali gibi.Jorge Jesus'un derbilerdebeklentilerin uzağında kalan performansı,Fenerbahçe için soru işareti. Ağır sakatlık sonrasıValencia'nın durumu, ev sahibi ekibin tabelasınadirekt etki edecek. Şenol Güneş'in 11'i belli,Jesus ise üçlü savunma tercih ederse ortasaha ve forvet hattında rakibe kim oynar sorusunusorduracak bir belirsizlik içinde.Fenerbahçe'nin önde yoğunpresle Beşiktaş'ın oyun kurarken hatasınıkollayacağı ve Ferdi'nin Onur üzerindeüstünlüğüyle galibiyet arayacağı, Beşiktaş'ınise top yapan orta sahası veMaçlar oynanmış, sahadater dökülmüş, goller atılmış, toplar direktendönmüş… Kazanan sevinmiş, kaybeden üzülmüş.Ülke büyük acılar yaşadı.İki kulüp, bu acılarla devam edemeyeceğiiçin 'Bizden bu kadar' dediklerindegeride kalan haftalarda bu takımlarınaldığı sonuçları yoksaymanın bu oyunda bir karşılığıyok. O zaman silin bütünistatistikleri…KulüplerBirliği'nde G.Antep ile Hataymaçlarında puan kaybıyaşayanların böyle bir talebiolması normal. Ama futbolungerçeğinde bunu talepetmenin hiç iyi bir fikir olduğunudüşünmüyorum.Federasyon,Kulüpler Birliği'ndenoy birliği ile gelen önerilerigenellikle değerlendiriyor.AmaO yüzden durumun değişeceğini zannetmiyorum.Zira daha önce yaşanan aynı olaylarda, çekilenkulüplerin kalan maçları hükmen olarak değerlendirilipoynananlar sayılmış. Çebi,diyorama aynı uygulamada, çekilen kulüplerinmali kazançlarının geri alınması davar. Yarısı UEFA, yarısı Türk usulüolan bir bakış açısı mı olacak?Kulüpler,kendilerine avantaj sağlayan kararagöre görüş bildiriyor. İlkyarının sayılması bazı takımlaraavantaj getiriyor olabilir. Oyüzden takımların bu yönde istekleriolmuş olabilir. Bu da çoknormal.Herkes kendimenfaatini düşünerek hareket ediyor.Bu takımlarla oynananmaçlarda puan ya da puanlar alan kulüplerin durumune olacak... Bu hem şampiyonluk yarışında hemde küme düşme hattında yer alan takımları ilgilendirecek.Sezon başından beri, her kulüp başkanı tarafındanyapılan açıklamalar gerçeklikten uzak, tamamenmenfaat odaklı.Çünkü her geçengün ligimizde seviye daha da düşüyor. Eğer bu kaotikortamdan bir an önce çıkılmazsa, daha doğrusu akılcıve sağduyulu görüşmeler olmazsa bundan en büyükzararı Türk futbolu görecektir.