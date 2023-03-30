Kazanınca biz kaybedince siz

SABAH Spor yazarları, performansı eleştirilen Stefan Kuntz’un durumunu ve hafta sonu oynanacak kritik maçları değerlendirdi
SORU: EURO 2024 elemelerinde bir galibiyet,bir yenilgimiz var. Teknik direktör Kuntz'ayine çok eleştiri geldi. TFF yönetimi yolbaşındayken Türk bir teknik adamı takımınbaşına getirmeli mi? Eğer teknik adam değişimişartsa hoca adayınız kim ya da kimler?
BÜLENT TİMURLENK: Zayıf rakipleriyendiğinde 'Biz' diye söze başlayan Kuntz,hedef maçları kaybettiğinde 'Siz' diyerekkendini Türk futboluna dışarıdan bakanadam gibi görüyorsa ki görüyor, yarın Almanya'yadönebilir. Türk Milli Takımı'nıçalıştırabilecek CV'ye sahip değildi, HamitAltıntop referansı da bir yere kadar. Eleştirdiğitüm konularda (akademi, altyapı)Hamit Altıntop yıllardır neyideğiştirmiş, neyi düzeltmiş! VatandaşıSchuster, Real Madrid'inhocasıyken, El Clasicoöncesi "Barcelona'yı yenmemizimkânsız" demiş, maçaçıkamadan o gün kovulmuştu."Bizim rakibimizGaller" diyenKuntz, hangi haklaHırvatistan rövanşınaçıkacak. Sergen Yalçınya da Abdullah Avcı görevegelmeli.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Ben bu aşamada TFF'nin bir teknik direktör değişikliğine gideceğini düşünmüyorum. Hırvatistan maçında Milli Takım sahaya doğru bir takım tertibiyle çıktı ve iyi mücadele etti ama sorun nerede? Bizim bir futbol ekolümüzyok. Bu rahatsızlığı en aza indirecek tekformül, kadro istikrarıdır. Ama senelerdir sürekli değişik kadrolarla oynayan bir Milli Takımımız var. Böyle olduğu zaman istediklerinizi sahaya yansıtamıyorsunuz. Hırvatistan'abaktığımız zaman, tam bir kadro istikrarı takımı.Senelerdir aynı futbolcular birlikte oynuyor. İşte son dönemlerde Brozovic, Modric, Kovacic orta sahası, milli takımdan ayrılana kadar da Rakitic ilavesi vardı. Sonuçta birsistem takımı, yine bize galip geldi. Bu sorunlarımızıgidermediğimiz sürece zaten hiçbirmaçımız garanti değil. Benim Kuntz'a bu iki maçta en büyük eleştirim, birinci maçtır. Playoff'ta Portekiz maçında başımızı ağrıtan üçlü defans yine Ermenistan karşısında gündeme geldi. Eğer ilk yarının sonlarında Orkun'un uzak mesafeden attığı gol olmasa biz o maçı zor çevirirdik. Benim hoca tercihinde her zaman gönlüm Türk teknik direktörden yanadır. Çünkübiz duygusal bir ülkeyiz,belli bir oturmuşsistemimiz de olmadığındanTürk hocalar bu konuüzerinde yabancılara göredaima öndedir.
NE YAPTIĞINI BİLMİYOR
İSKENDER GÜNEN: Aynı filmi görmekten bıkmadık, usanmadık. Yine teknik adam değişimi gündemde. Sorun teknik adam mı? Önce birgerçeği belirtelim; her değişim, gelişim değildir. Önce kulüplerin durumu, sonra Milli Takım. Kulüplerimize gelince; giderek büyüyen borçlar ve artan yabancı oyuncu sayısının etkilerine baktığımızda iki faktör öne çıkıyor. 1-Sportif başarınıngerilemesi.
2-Oyuncu üretimindesayı ve kalitedekidüşüş. Bu da gösteriyor ki ülke futbolunda yaşanan ekonomik, teknik ve etik sorunların kaynağı, yönetim yetersizliğidir. Yegane ihtiyaç; liyakat, sadakatve yeterli yöneticileri göreve getirmektir.
GÜRCAN BİLGİÇ: Sorun, Kuntz'un ne yapmak istediği konusunda, muhtemelen kendisi dahil, bir fikrimizin olmaması. Çok yetenekli genç bir kadroya sahibiz. Bu oyuncu grubununen doğru performansı gösterecek bir oyun gücünesahip olması gerekiyor. Strateji doğrultusunda, özel oyunculara ait kurguların da oluşturulması lazım. Kuntz her maç ayrı bir sistem, kadro veya strateji belirliyor. Niye üçlü oynuyor, neden dörtlüye dönüyor? Ferdi niye bir maç sol bek, bir maç merkez oynuyor, santrfor kim, kaleci hangisi? Bilmiyoruz, bilmiyor.
DERBİNİN KADERİNİ VALENCİA BELİRLER!
SORU: Fenerbahçe, pazar günüBeşiktaş'ı Kadıköy'de ağırlayacak.Nasıl bir sonuç bekliyorsunuz,neden?
İSKENDER GÜNEN: Liginüst sıralarını yakından ilgilendirenbir büyük maç. Fenerbahçe'ninsahasında oynamaavantajı var. Sakatlıklar Fenerbahçe'desorun yaratabilir. Böylesi büyükmaçlarda kaleci performanslarıve de orta saha oyuncularının takımlarınaverecekleri katkı büyük önem taşıyor.Her iki takımın da savunmada sorunları var. Nekadar Fenerbahçe önde görünse de şanslar eşit.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Öncelikle kazanmaya bir numaralıihtiyacı olan takım Fenerbahçe. Derbilerdesahasında oynayan takım, bir adım öndedir.Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı takibi sürdürmekiçin kazanmaya hatta seri yapmayaihtiyacı var. Zor bir maç olmasına rağmenFenerbahçe'yi favori görüyorum.
GÜRCAN BİLGİÇ: Şenol Güneş'inKadıköy maçlarına bakın; hepsavunmuştur. Neden bilmiyorum;önce yenilmek istemiyor.Bu maçta da farklı olmaz. Topunarkasına geçen bir Beşiktaşgöreceğiz. Fenerbahçe,taraftarının baskısı ve oyungücü ile üstün görünen tarafda olacaktır. Ancak derbilerkendi hikâyelerini yazar.Aboubakar'ın ne yapacağınıtahmin edemezsiniz. Ya da haftalardıreleştirilen İrfan Can'ın bumaçı nasıl yaşayacağını. Ev sahibitakım hep favoridir, Fenerbahçekazanmaya çok yakın. Beşiktaş içinlig finali gibi. Kaybederse, Hatayve Gaziantep'e kaybettiği puanlarıgeri almak için çaba göstermesinede gerek kalmaz.
BÜLENT TİMURLENK: Jorge Jesus'un derbilerdebeklentilerin uzağında kalan performansı,Fenerbahçe için soru işareti. Ağır sakatlık sonrasıValencia'nın durumu, ev sahibi ekibin tabelasınadirekt etki edecek. Şenol Güneş'in 11'i belli,Jesus ise üçlü savunma tercih ederse ortasaha ve forvet hattında rakibe kim oynar sorusunusorduracak bir belirsizlik içinde. Birbüyük gerçek var ki, Galatasaray-AdanaDemirspor maçının skoru, bu derbinin sabahındaiki ezeli rakibin de ruh haline direktetki edecek. Fenerbahçe'nin önde yoğunpresle Beşiktaş'ın oyun kurarken hatasınıkollayacağı ve Ferdi'nin Onur üzerindeüstünlüğüyle galibiyet arayacağı, Beşiktaş'ınise top yapan orta sahası veAboubakar'ın sonvuruş kalitesiyletabelayıbozmasımuhtemelbir derbi.
HERKES KENDİ MENFAATİNİ DÜŞÜNÜYOR
SORU: Kulüpler Birliği, Hatayspor ve GaziantepFK'nın oynadığı maçlarla ilgili toplantıyaptı. 7 kulüp, "Hiçbiri sayılmasın", 4 kulüp de"TFF'nin kararı devam etsin" dedi. Sizce ne olmalı?
BÜLENT TIMURLENK: Maçlar oynanmış, sahadater dökülmüş, goller atılmış, toplar direktendönmüş… Kazanan sevinmiş, kaybeden üzülmüş.Sanki bütün bunların hepsi kurşun kalemleyazılmış da elinize bir silgi alıp hepsinisileceksiniz. Ülke büyük acılar yaşadı.İki kulüp, bu acılarla devam edemeyeceğiiçin 'Bizden bu kadar' dediklerindegeride kalan haftalarda bu takımlarınaldığı sonuçları yoksaymanın bu oyunda bir karşılığıyok. O zaman silin bütünistatistikleri… O maçlardagol atanlar, gol krallığındayarışanlar… KulüplerBirliği'nde G.Antep ile Hataymaçlarında puan kaybıyaşayanların böyle bir talebiolması normal. Ama futbolungerçeğinde bunu talepetmenin hiç iyi bir fikir olduğunudüşünmüyorum.
GÜRCAN BILGIÇ: Federasyon,Kulüpler Birliği'ndenoy birliği ile gelen önerilerigenellikle değerlendiriyor.Ama oy çokluğu olduğu zaman kendi kararını uyguluyor.O yüzden durumun değişeceğini zannetmiyorum.Zira daha önce yaşanan aynı olaylarda, çekilenkulüplerin kalan maçları hükmen olarak değerlendirilipoynananlar sayılmış. Çebi, "UEFA kuralları" diyorama aynı uygulamada, çekilen kulüplerinmali kazançlarının geri alınması davar. Yarısı UEFA, yarısı Türk usulüolan bir bakış açısı mı olacak?
ÖMER ÜRÜNDÜL: Kulüpler,kendilerine avantaj sağlayan kararagöre görüş bildiriyor. İlkyarının sayılması bazı takımlaraavantaj getiriyor olabilir. Oyüzden takımların bu yönde istekleriolmuş olabilir. Bu da çoknormal. Benim fikrim; bu olayınbaştan sayılmaması. Herkes kendimenfaatini düşünerek hareket ediyor.
İSKENDER GÜNEN: Bu takımlarla oynananmaçlarda puan ya da puanlar alan kulüplerin durumune olacak... Bu hem şampiyonluk yarışında hemde küme düşme hattında yer alan takımları ilgilendirecek.Sezon başından beri, her kulüp başkanı tarafındanyapılan açıklamalar gerçeklikten uzak, tamamenmenfaat odaklı. Bunun sonucunda bugün gelinennoktayı herkes iyi düşünmeli. Çünkü her geçengün ligimizde seviye daha da düşüyor. Eğer bu kaotikortamdan bir an önce çıkılmazsa, daha doğrusu akılcıve sağduyulu görüşmeler olmazsa bundan en büyükzararı Türk futbolu görecektir.