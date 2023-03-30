Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kazanınca biz kaybedince siz
Giriş Tarihi: 30.3.2023

Kazanınca biz kaybedince siz

MURAT ÖZBOSTAN MURAT ÖZBOSTAN
Kazanınca biz kaybedince siz

SABAH Spor yazarları, performansı eleştirilen Stefan Kuntz’un durumunu ve hafta sonu oynanacak kritik maçları değerlendirdi

SORU: EURO 2024 elemelerinde bir galibiyet, bir yenilgimiz var. Teknik direktör Kuntz'a yine çok eleştiri geldi. TFF yönetimi yol başındayken Türk bir teknik adamı takımın başına getirmeli mi? Eğer teknik adam değişimi şartsa hoca adayınız kim ya da kimler?

BÜLENT TİMURLENK: Zayıf rakipleri yendiğinde 'Biz' diye söze başlayan Kuntz, hedef maçları kaybettiğinde 'Siz' diyerek kendini Türk futboluna dışarıdan bakan adam gibi görüyorsa ki görüyor, yarın Almanya'ya dönebilir. Türk Milli Takımı'nı çalıştırabilecek CV'ye sahip değildi, Hamit Altıntop referansı da bir yere kadar. Eleştirdiği tüm konularda (akademi, altyapı) Hamit Altıntop yıllardır neyi değiştirmiş, neyi düzeltmiş! Vatandaşı Schuster, Real Madrid'in hocasıyken, El Clasico öncesi "Barcelona'yı yenmemiz imkânsız" demiş, maça çıkamadan o gün kovulmuştu. "Bizim rakibimiz Galler" diyen Kuntz, hangi hakla Hırvatistan rövanşına çıkacak. Sergen Yalçın ya da Abdullah Avcı göreve gelmeli.




ÖMER ÜRÜNDÜL: Ben bu aşamada TFF'nin bir teknik direktör değişikliğine gideceğini düşünmüyorum. Hırvatistan maçında Milli Takım sahaya doğru bir takım tertibiyle çıktı ve iyi mücadele etti ama sorun nerede? Bizim bir futbol ekolümüz yok. Bu rahatsızlığı en aza indirecek tek formül, kadro istikrarıdır. Ama senelerdir sürekli değişik kadrolarla oynayan bir Milli Takımımız var. Böyle olduğu zaman istediklerinizi sahaya yansıtamıyorsunuz. Hırvatistan'a baktığımız zaman, tam bir kadro istikrarı takımı. Senelerdir aynı futbolcular birlikte oynuyor. İşte son dönemlerde Brozovic, Modric, Kovacic orta sahası, milli takımdan ayrılana kadar da Rakitic ilavesi vardı. Sonuçta bir sistem takımı, yine bize galip geldi. Bu sorunlarımızı gidermediğimiz sürece zaten hiçbir maçımız garanti değil. Benim Kuntz'a bu iki maçta en büyük eleştirim, birinci maçtır. Playoff'ta Portekiz maçında başımızı ağrıtan üçlü defans yine Ermenistan karşısında gündeme geldi. Eğer ilk yarının sonlarında Orkun'un uzak mesafeden attığı gol olmasa biz o maçı zor çevirirdik. Benim hoca tercihinde her zaman gönlüm Türk teknik direktörden yanadır. Çünkü biz duygusal bir ülkeyiz, belli bir oturmuş sistemimiz de olmadığından Türk hocalar bu konu üzerinde yabancılara göre daima öndedir.

NE YAPTIĞINI BİLMİYOR

İSKENDER GÜNEN: Aynı filmi görmekten bıkmadık, usanmadık. Yine teknik adam değişimi gündemde. Sorun teknik adam mı? Önce bir gerçeği belirtelim; her değişim, gelişim değildir. Önce kulüplerin durumu, sonra Milli Takım. Kulüplerimize gelince; giderek büyüyen borçlar ve artan yabancı oyuncu sayısının etkilerine baktığımızda iki faktör öne çıkıyor.
1-Sportif başarının gerilemesi.
2-Oyuncu üretiminde sayı ve kalitedeki düşüş. Bu da gösteriyor ki ülke futbolunda yaşanan ekonomik, teknik ve etik sorunların kaynağı, yönetim yetersizliğidir. Yegane ihtiyaç; liyakat, sadakat ve yeterli yöneticileri göreve getirmektir.




GÜRCAN BİLGİÇ: Sorun, Kuntz'un ne yapmak istediği konusunda, muhtemelen kendisi dahil, bir fikrimizin olmaması. Çok yetenekli genç bir kadroya sahibiz. Bu oyuncu grubunun en doğru performansı gösterecek bir oyun gücüne sahip olması gerekiyor. Strateji doğrultusunda, özel oyunculara ait kurguların da oluşturulması lazım. Kuntz her maç ayrı bir sistem, kadro veya strateji belirliyor. Niye üçlü oynuyor, neden dörtlüye dönüyor? Ferdi niye bir maç sol bek, bir maç merkez oynuyor, santrfor kim, kaleci hangisi? Bilmiyoruz, bilmiyor.

DERBİNİN KADERİNİ VALENCİA BELİRLER!

SORU: Fenerbahçe, pazar günü Beşiktaş'ı Kadıköy'de ağırlayacak. Nasıl bir sonuç bekliyorsunuz, neden?

İSKENDER GÜNEN: Ligin üst sıralarını yakından ilgilendiren bir büyük maç. Fenerbahçe'nin sahasında oynama avantajı var. Sakatlıklar Fenerbahçe'de sorun yaratabilir. Böylesi büyük maçlarda kaleci performansları ve de orta saha oyuncularının takımlarına verecekleri katkı büyük önem taşıyor. Her iki takımın da savunmada sorunları var. Ne kadar Fenerbahçe önde görünse de şanslar eşit.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Öncelikle kazanmaya bir numaralı ihtiyacı olan takım Fenerbahçe. Derbilerde sahasında oynayan takım, bir adım öndedir. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı takibi sürdürmek için kazanmaya hatta seri yapmaya ihtiyacı var. Zor bir maç olmasına rağmen Fenerbahçe'yi favori görüyorum.




GÜRCAN BİLGİÇ: Şenol Güneş'in Kadıköy maçlarına bakın; hep savunmuştur. Neden bilmiyorum; önce yenilmek istemiyor. Bu maçta da farklı olmaz. Topun arkasına geçen bir Beşiktaş göreceğiz. Fenerbahçe, taraftarının baskısı ve oyun gücü ile üstün görünen taraf da olacaktır. Ancak derbiler kendi hikâyelerini yazar. Aboubakar'ın ne yapacağını tahmin edemezsiniz. Ya da haftalardır eleştirilen İrfan Can'ın bu maçı nasıl yaşayacağını. Ev sahibi takım hep favoridir, Fenerbahçe kazanmaya çok yakın. Beşiktaş için lig finali gibi. Kaybederse, Hatay ve Gaziantep'e kaybettiği puanları geri almak için çaba göstermesine de gerek kalmaz.

BÜLENT TİMURLENK: Jorge Jesus'un derbilerde beklentilerin uzağında kalan performansı, Fenerbahçe için soru işareti. Ağır sakatlık sonrası Valencia'nın durumu, ev sahibi ekibin tabelasına direkt etki edecek. Şenol Güneş'in 11'i belli, Jesus ise üçlü savunma tercih ederse orta saha ve forvet hattında rakibe kim oynar sorusunu sorduracak bir belirsizlik içinde. Bir büyük gerçek var ki, Galatasaray-Adana Demirspor maçının skoru, bu derbinin sabahında iki ezeli rakibin de ruh haline direkt etki edecek. Fenerbahçe'nin önde yoğun presle Beşiktaş'ın oyun kurarken hatasını kollayacağı ve Ferdi'nin Onur üzerinde üstünlüğüyle galibiyet arayacağı, Beşiktaş'ın ise top yapan orta sahası ve Aboubakar'ın son vuruş kalitesiyle tabelayı bozması muhtemel bir derbi.

HERKES KENDİ MENFAATİNİ DÜŞÜNÜYOR

SORU: Kulüpler Birliği, Hatayspor ve Gaziantep FK'nın oynadığı maçlarla ilgili toplantı yaptı. 7 kulüp, "Hiçbiri sayılmasın", 4 kulüp de "TFF'nin kararı devam etsin" dedi. Sizce ne olmalı?

BÜLENT TIMURLENK: Maçlar oynanmış, sahada ter dökülmüş, goller atılmış, toplar direkten dönmüş… Kazanan sevinmiş, kaybeden üzülmüş. Sanki bütün bunların hepsi kurşun kalemle yazılmış da elinize bir silgi alıp hepsini sileceksiniz. Ülke büyük acılar yaşadı. İki kulüp, bu acılarla devam edemeyeceği için 'Bizden bu kadar' dediklerinde geride kalan haftalarda bu takımların aldığı sonuçları yok saymanın bu oyunda bir karşılığı yok. O zaman silin bütün istatistikleri… O maçlarda gol atanlar, gol krallığında yarışanlar… Kulüpler Birliği'nde G.Antep ile Hatay maçlarında puan kaybı yaşayanların böyle bir talebi olması normal. Ama futbolun gerçeğinde bunu talep etmenin hiç iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum.




GÜRCAN BILGIÇ: Federasyon, Kulüpler Birliği'nden oy birliği ile gelen önerileri genellikle değerlendiriyor. Ama oy çokluğu olduğu zaman kendi kararını uyguluyor. O yüzden durumun değişeceğini zannetmiyorum. Zira daha önce yaşanan aynı olaylarda, çekilen kulüplerin kalan maçları hükmen olarak değerlendirilip oynananlar sayılmış. Çebi, "UEFA kuralları" diyor ama aynı uygulamada, çekilen kulüplerin mali kazançlarının geri alınması da var. Yarısı UEFA, yarısı Türk usulü olan bir bakış açısı mı olacak?

ÖMER ÜRÜNDÜL: Kulüpler, kendilerine avantaj sağlayan karara göre görüş bildiriyor. İlk yarının sayılması bazı takımlara avantaj getiriyor olabilir. O yüzden takımların bu yönde istekleri olmuş olabilir. Bu da çok normal. Benim fikrim; bu olayın baştan sayılmaması. Herkes kendi menfaatini düşünerek hareket ediyor.

İSKENDER GÜNEN: Bu takımlarla oynanan maçlarda puan ya da puanlar alan kulüplerin durumu ne olacak... Bu hem şampiyonluk yarışında hem de küme düşme hattında yer alan takımları ilgilendirecek. Sezon başından beri, her kulüp başkanı tarafından yapılan açıklamalar gerçeklikten uzak, tamamen menfaat odaklı. Bunun sonucunda bugün gelinen noktayı herkes iyi düşünmeli. Çünkü her geçen gün ligimizde seviye daha da düşüyor. Eğer bu kaotik ortamdan bir an önce çıkılmazsa, daha doğrusu akılcı ve sağduyulu görüşmeler olmazsa bundan en büyük zararı Türk futbolu görecektir.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Valilikler peş peşe duyurdu: 10 ilde eğitime kar engeli
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Atv-A Haber ortak yayınında önemli açıklamalar: Milletim bu ihanet şebekelerine yol vermeyecek
3 bin şubeli ayakkabı devi battı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Enver Aysever Halk TV'deki FETÖ ağını deşifre etti: Ekrem Açıkel'i kanala getiren İsmail Küçükkaya'dır
İnce Kılıçdaroğlu görüşmesine 'FOX TV' ayarı! İnce'nin "Terörle mesafe" göndermesini kırptılar
Sabah Namazı Nasıl Kılınır? Sabah Namazı Kaç Rekattır, Farzı ve Sünneti Kılınışı Nasıldır?
SON DAKİKA | EYT işlemlerinin hızlandırılması için kritik karar! Fazla mesai ücreti 2 katına çıkarıldı
İstanbul baraj doluluk oranları son durum 29 Mart 2023: Yükseliş sürüyor! İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar oldu, yüzde kaç dolu?
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
ARKADAŞINA GÖNDER
Kazanınca biz kaybedince siz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA