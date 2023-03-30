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Giriş Tarihi: 30.3.2023

Rizespor 5. viteste

Rizespor 5. viteste
SPOR Toto 1.Lig'de Çaykur Rizespor, sahasında ağırladığı Manisa Futbol Kulübü'nü 4-2 devirerek galibiyet serisini 5 maça çıkardı. Karadeniz ekibi, 9'da Mithat ile kilidi açtı. Takımın formda ismi Bolasie 73'te farkı ikiye yükseltirken Manisa'dan cevap Burak ile geldi: 2-1. Rize 88. dakikada Ogün Özçiçek ile üçüncü golü bulup rahatlarken Ege ekibinden Adem Büyük durumu 3-2 yaptı. Rizespor, Mary'nin fileleri sarsmasıyla skoru belirledi ve puanını 52 yaparak maç fazlasıyla 3.'lüğe yerleşti. Diğer müsabakada Bodrumspor, Bandırma'yı 4-0 mağlup etti.

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Rizespor 5. viteste
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