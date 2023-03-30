Rizespor 5. viteste

SPOR Toto 1.Lig'de Çaykur Rizespor, sahasında ağırladığı Manisa Futbol Kulübü'nü 4-2 devirerekgalibiyet serisini 5maça çıkardı. Karadeniz ekibi, 9'da Mithat ile kilidi açtı. Takımın formda ismi Bolasie 73'te farkı ikiye yükseltirken Manisa'dan cevap Burak ile geldi: 2-1. Rize 88. dakikada OgünÖzçiçek ile üçüncü golü bulup rahatlarken Ege ekibinden Adem Büyük durumu 3-2 yaptı. Rizespor, Mary'nin fileleri sarsmasıyla skoru belirledi ve puanını 52 yaparak maç fazlasıyla 3.'lüğe yerleşti. Diğer müsabakada Bodrumspor, Bandırma'yı 4-0 mağlup etti.