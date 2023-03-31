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Giriş Tarihi: 31.3.2023 10:06

Marco Paixao atıyor, Altay kazanıyor

İHA
Marco Paixao atıyor, Altay kazanıyor

Altay'ın bu sezon ligde attığı 33 golün 16'sını tecrübeli golcü Marco Paixao kaydetti. İzmir temsilcisi, ligde Paixao'nun gol atamadığı hiçbir müsabakada ise galibiyete ulaşamadı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay forması giyen Marco Paixao, bu sezon kaydettiği gollerle takımını taşımaya devam ediyor. Portekizli oyuncu, ligde 26 maça çıkarken, 16 gol kaydetti. Paixao'nun fileleri havalandırdığı karşılaşmalarda İzmir temsilcisi, 7 galibiyet ve 4 beraberlikle 25 puan topladı.

Altay, ligde Marco Paixao'nun gol atamadığı hiçbir müsabakada ise galibiyete ulaşamadı. Siyah-beyazlıların kazandığı Bodrumspor (1), Sakaryaspor (2), Altınordu (1), Gençlerbirliği (1), Boluspor (1), Eyüpspor (1), Erzurumspor FK (2) müsabakalarında 38'lik yıldız en az 1 gol üretmeyi başardı.
Öte yandan tecrübeli golcü bu sezon attığı 16 golle, Spor Toto 1. Lig'deki gol krallığı yarışında da Sakaryaspor forması giyen 17 gollü Kabongo Kassongo'nun ardından ikinci sırada yer alıyor.

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Marco Paixao atıyor, Altay kazanıyor
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