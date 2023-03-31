Vincent Aboubakar’dan Fenerbahçe derbisine özel mesai! Beliçika’dan özel antrenörünü çağırdı...

Beşiktaş'a ara transferde Al Nassr'dan gelen Vincent Aboubakar, Fenerbahçe derbisine büyük önem veriyor. Takıma geç katılan ancak yaşanan deprem felaketi nedeniyle lige verilen arada gaza basan Kamerunlu golcü, Belçika'dan özel antrenörünü getirmiş ve bunun karşılığını son 3 maçta 3 gol atıp bir de asist yaparak almıştı. 31 yaşındaki tecrübeli isim, gol serisine Kadıköy'de de devam etmek istiyor. Bu yüzden çalışmalarına ciddi bir şekilde başlıyor.





ANTRENMAN SONRASI SIKI ÇALIŞMA

Kamerun Milli Takımı'na giden ve orada da bir gollük performans sergileyen Aboubakar, dün İstanbul'a döner dönmez ipleri ele aldı. Lige verilen arada olduğu gibi derbi için de Belçika'dan özel antrenörünü Türkiye'ye çağırdı. Derbiye kadar olan kısa süreyi en iyi şekilde değerlendirmek isteyen yıldız isim, antrenmanların haricinde özel hocasıyla çalışacak. Böylece Fenerbahçe'nin karşısına daha güçlü bir şekilde çıkacak.