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Giriş Tarihi: 1.4.2023 18:00 Son Güncelleme: 1.4.2023 18:08

Başakşehir Ankaragücü'nü tek golle geçti! Zirve yarışını sürdürdü...

Başakşehir Ankaragücü’nü tek golle geçti! Zirve yarışını sürdürdü...

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Başakşehir, Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı ev sahibi ekip Başakşehir 1-0'lık skorla kazandı.

Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta maçında Başakşehir, sahasında konuk ettiği Ankaragücü'nü 1-0'lık skorla mağlup etti. Bu skorla birlikte Başakşehir puanını 44'e yükseltirken, Ankaragücü ise 25 puana kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

19. dakikada Lucas Lima'nın sol taraftan ortasında penaltı noktası yakınında Aleksic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'da kaldı.

23. dakikada Patryk Szysz'in ceza yayı sağından sert şutunda kaleci Gökhan topu oyun alanına çeldi. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topta ceza sahası içi sağ çaprazından Ömer Ali'nin ortasında arka direkte Serdar Gürler'in kafa vuruşunda kaleci Gökhan tek hamlede topun sahibi oldu.



36. dakikada Ömer Ali Şahiner'in kendi yarı alanından uzun pasında savunma arkasına sarkan Serdar Gürler, ceza sahası içinde topu kontrol ederek kaleci Gökhan'ın üzerinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0



43. dakikada Taylan ile paslaşan Emre Kılınç, ceza sahası sağ çaprazından topla içeriye girdi. Emre'nin rakiplerini geçerek uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

51'inci dakikada sağ korner çizgisine yakın bir noktada rakip savunmadan topu kapan Figueiredo bekletmeden pasını Szysz'e verdi. Topla birlikte ceza sahası yayına kadar kat eden Szysz'in sol ayağıyla vuruşunu kaleci Gökhan kurtardı.



57'nci dakikada Ankaragücü penaltı kazandı. Ceza sahası içerisinde Duarte'nin Zahid'i düşürmesi sonucunda hakem penaltı noktasını gösterdi.

58'inci dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Sowe'un vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

67'nci dakikada Ankaragücü tehlikeli geldi. Emre Kılınç'ın sol kanattan ceza sahası içerisine yükselttiği topta kaleci Muhammed meşin yuvarlağı kontrol edemedi. Meşin yuvarlağı önünde bulan Sowe'un dokunuşunda top yan direğe çarparak oyun alanının dışına çıktı.

90+6'ncı dakikada Szysz orta alanda kaptığı topla sağ kanattan hareketlenen Keny'i gördü. Topla birlikte ceza sahası içerisine giren bu oyuncunun sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Gökhan kurtardı.

Karşılaşma Başakşehir'in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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Başakşehir Ankaragücü'nü tek golle geçti! Zirve yarışını sürdürdü...
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