Ferdi Kadıoğlu ve Orkun Kökçü en iyi 11’de

Fenerbahçe'de değişmezler arasına giren Ferdi Kadıoğlu ile bu sezon Feyenoord'da kariyerinin en iyi dönemini geçiren Orkun Kökçü, İspanya'da büyük yankı uyandırdı.

Dünyaca ünlü spor gazetesi Marca, Avrupa'nın 5 büyük ligi dışında forma giyen oyunculardan meydana gelen bir kadro oluşturdu. A Milli Takım'ın da mihenk taşları arasında yer iki yıldız futbolcu, kurulan en değerli 11'e seçilme gururunu yaşadı.

Fenerbahçe'den 23 yaşındaki Ferdi'yi, Avrupa devleri yakından takip ediyor. Napoli başta olmak üzere Sevilla ve Roma, milli futbolcu ile ilgileniyor. 22 yaşındaki Orkun'u ise Almanya'dan Borussia Dortmund ile Fransa'dan Olympique Lyon göz hapsinde tutuyor.