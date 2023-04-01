Jorge Jesus’tan Osayi’ye Cenk Tosun görevi

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, derbi hazırlıklarında artık sona yaklaşıyor. Kafasındaki 11'i belirlemek üzere olan 68 yaşındaki çalıştırıcı, sağ bekte Osayi'ye görev verecek. Nijerya Milli Takımı'ndan dönen ve çok iyi 2 maç çıkaran başarılı futbolcuya özel bir talimat geldi.

Portekizli teknik adam, oyuncusundan Cenk Tosun'a dikkat etmesini istedi. Ayrıca ceza sahasına doğru yapacağı hamlelere de engel olmasını söyledi. Osayi'nin hızına ve hamleli yapısına güvenen Jesus, Kartal'ın sol kanadını etkisiz hale getirmek istiyor.

YÖNETİMDEN HAKEM VURGUSU

Bu arada Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, derbi öncesinde gündemi değerlendirdi ve maçın hakemi Halil Umut Meler'le ilgili konuştu.

Takıma inandıklarını belirten Kızılhan, "Büyük taraftarımızın itici gücü ile yolumuza devam edeceğiz. Bundan sonra her maçımız final. Tek ses, tek yürek omuz omuza bu maçı kazanıp ilerleyeceğiz. Tüm Türkiye'nin gözü bu maçta. Oyunun sahada kalması, adil kararlar adına hakemlerin elinden geleni yapacaklarına inanıyoruz" dedi.