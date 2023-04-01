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Giriş Tarihi: 1.4.2023 22:44

Samsunspor 4 golle kazandı! Adım adım Süper Lig'e doğru...

DHA
Samsunspor 4 golle kazandı! Adım adım Süper Lig’e doğru...

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Samsunspor sahasında karşılaştığı Pendikspor'u 4-2 yenerek liderliğini sürdürdü.

Yılport Samsunspor, Spor Toto 1'inci Lig'in 30'uncu haftasında sahasında konuk ettiği Pendikspor'u 4-2 mağlup etti. Samsunspor bu mücadelenin ardından puanını 63'e yükseltirken, Pendikspor ise 50 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR
3'üncü dakikada Yusuf Gültekin'in ortasında Mücahit'in kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topu takip eden Douglas Tanque kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi 1-0.
23'üncü dakikada Fofana'nın ortasında iyi yükselen Tanque'nin kafa vuruşu üstten auta gitti.
31'inci dakikada kontra gelişen Yılport Samsunspor atağında Cihan Kahraman'ın ara pasıyla hareketlenen ve kaleci ile karşı karşıya kalan Douglas Tanque durumu 2-0 yaptı.
43'üncü dakikada Gökcan Kaya'nın ceza sahası içinde düşürülmesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi.
45'inci dakikada topun başına geçen Adrien Regattin farkı bire indirdi 2-1.
56'ncı dakikada Gökcan Kaya'nın pasıyla topla buluşan Leandro Kappel'in yerden düzgün vuruşu skora eşitliği getirdi 2-2.
82'nci dakikada Zeki Yavru kullandığı serbest vuruşta takımını yeniden öne geçirdi 3-2.
90+1'inci dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı korner atışında topu önünde bulan Yusuf Abdioğlu skoru 4-2 yaptı.
Karşılaşmayı Yılport Samsunspor 4-2 kazandı.

STAT : 19 Mayıs
HAKEMLER : Suat Arslanboğa, Mehmet Kısal, Gökman Baltacı
YILPORT SAMSUNSPOR : Jakup Szumski, Zeki Yavru, Alim Öztürk, Yunus Emre Çift, Ali Ülgen (Dk.46 Yusuf Abdioğlu), Mücahit Albayrak, Cihan Kahraman (Dk.66 Ali Kaan Güneren), Osman Çelik (Dk.80 Celil Yüksel), Yusuf Gültekin, Moryke Fofana (Dk. 63 Gaetan Laura), Douglas Tanque (Dk.63 Tomane)
PENDİKSPOR : Burak Öğür, Murat Akça (Dk.31 Ahmed Yıldız), Tarık Tekdal (Dk.68 Berkay Sülüngöz), Hasan Hatipoğlu, Ferhat Öztorun, Gökcan Kaya, Mesut Özdemir (Dk.68 Hasan Kılıç), Leandro Kappel, Adrien Regattin, Aias Aosman (Dk.80 Ali Han Tuncer), Rogerio (Dk.80 Oltan Karakullukçu).
GOLLER : Dk.3, 31 Douglas Tanque, Dk.82 Zeki Yavru, Dk.90+1 Yusuf Abdioğlu (Samsunspor), Dk.45 Adrien Regattin, Dk.56 Leandro Kappel (Pendikspor)
SARI KART : Zeki Yavru, Celil Yüksel (Samsunspor) Tarık Tekdal (Pendikspor)
KIRMIZI KART : Dk. 5 Alim Öztürk (Samsunspor)

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Samsunspor 4 golle kazandı! Adım adım Süper Lig'e doğru...
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