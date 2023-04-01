Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk maç sonu çok sert konuştu! Lale Orta için flaş sözler...

"İlk yarı çok net bir kırmızı var. Konya maçındaki pozisyonu merak ettik, bugün de çok net bir kırmızı var. Yine çağrılmadı! Bunu bir açıklasınlar, aydınlanalım! VAR mı çağırmıyor, hakem mi gitmiyor? Daha önce VAR kayıtları açıklandı. Bu çağırmayan hakemler cezalandırılacak mı? Bunlar neden verilmiyor? Çok merak ediyorum. Bunu belki bize açıklarlar."