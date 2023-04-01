Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk maç sonu çok sert konuştu! Lale Orta için flaş sözler...
Giriş Tarihi: 1.4.2023 23:15 Son Güncelleme: 1.4.2023 23:19

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk maç sonu çok sert konuştu! Lale Orta için flaş sözler...

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk maç sonu çok sert konuştu! Lale Orta için flaş sözler...

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Galatasaray evinde konuk ettiği Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etti. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 86'ncı dakikada Midtsjö ve 90+8'de penaltıdan Zaniolo kaydetti. Bu sonucun ardından Sarı-kırmızılı ekip, puanını 63'e çıkarıp liderliğini sürdürürken, Adana Demirspor ise 45 puanla 4'üncü sırada kaldı. Karşılaşmanın ardından Okan Buruk, sert ifadeler kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray evinde Adana Demirspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Aslan böylece ligde evindeki galibiyet serisine de devam etti ve üst üste 9. galibiyetini kazandı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sert ifadeler kullandı.

Okan Buruk'un açıklamaları şöyle:

"Adana Demirspor'a karşı baskılı oynadık, çok pozisyon vermedik. İkinci yarı daha az ürettik ama maçın genelinde en büyük sıkıntımız sonlandırmaktı.

"Ceza sahasına yakın 40'a yakın topla buluştuk. Sağ tarafı etkili kullandık. Zaman zaman top kayıplarımız oldu. Maç genel olarak bizim kontrolümüzde gitti ama rakibimiz geçişlerde pozisyonlar buldu."

"İlk yarı çok net bir kırmızı var. Konya maçındaki pozisyonu merak ettik, bugün de çok net bir kırmızı var. Yine çağrılmadı! Bunu bir açıklasınlar, aydınlanalım! VAR mı çağırmıyor, hakem mi gitmiyor? Daha önce VAR kayıtları açıklandı. Bu çağırmayan hakemler cezalandırılacak mı? Bunlar neden verilmiyor? Çok merak ediyorum. Bunu belki bize açıklarlar."

"Sayın Lale Orta belki VAR hakemlerine neyin kırmızı olup olmadığını açıklar! Bize de açıklasınlar, biz de öğrenelim. Nereye basarsak kırmızı kart! İki haftada oyuncularımızın ayakları kırılabilirdi. Kırmızı çıkması için ayakları mı kırılmalı? Bunu çok merak ediyorum."

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Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk maç sonu çok sert konuştu! Lale Orta için flaş sözler...
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