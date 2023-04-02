Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk maç sonu çok sert konuştu! Lale Orta için flaş sözler...

"Sayın Lale Orta belki VAR hakemlerine neyin kırmızı olup olmadığını açıklar! Bize de açıklasınlar, biz de öğrenelim. Nereye basarsak kırmızı kart! İki haftada oyuncularımızın ayakları kırılabilirdi. Kırmızı çıkması için ayakları mı kırılmalı? Bunu çok merak ediyorum."

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Buruk, maça iyi başladıklarını belirterek, "Özellikle maçın ilk yarısının büyük bölümünde arzulu ve baskı yapan bir takım olduk. Ancak ana sorunumuz yine sonlandırma. Rakip kaleye çok kolay bir şekilde gitsek de sonlandırmayı doğru bir şekilde yapamadık. Rakibimiz bu ligin en tehlikeli hücuma çıkan takımlarından biri. Bunu da maç içinde 3-4 kez kalemize gelmelerinden gördük. Bunlar golle de sonuçlanabilirdi. İstatistiklere baktığımızda rakibimizden daha iyiydik ama rakibimiz gol de bulabilirdi. Bu anlamda sonlandırmayı daha iyi yapmamız gerekiyor. Çünkü çok kaliteli ve iyi oyuncularımız var." diye konuştu.

Okan Buruk, maçın ikinci yarısında bazı oyuncuların yorulduğunu dile getirerek, "Bugünün ana unsuru oyuna giren oyuncuların verdiği katkı. Sonucu net bir şekilde etkilediler ve maçı kazanmamıza destek olan bir oyun ortaya koydular. Özellikle kulübeden gelen oyuncuların verdiği destek değerli. Kazandık, 2-0'lık bir galibiyet bizim için önemliydi. Yolumuza devam ediyoruz. Taraftarımızın muhteşem bir coşkusu vardı. Onlarla birlikte hedefimiz şampiyonluğa ulaşmak." ifadelerini kullandı.

"HERHALDE MHK BAŞKANI BİR AÇIKLAMA YAPACAKTIR"

Okan Buruk, karşılaşmada Emre Akbaba'nın futbolcuları Dries Mertens'e yaptığı müdahalenin kırmızı kart olduğunu savunarak, şunları kaydetti:

"Geçen hafta Konyaspor maçında yaşadığımız kırmızı kart olayının birebir aynısını burada yaşadık. Yine VAR dahil olmadı. Net bir kırmızı karttı. Rakibimiz yine 10 kişi kalacaktı. Bu kırmızı kart verilmedi. Neden bu pozisyonlara kırmızı kart verilmiyor, bu pozisyonlar kırmızı kart mı değil mi, çağırmayan VAR hakemleri bu konuyla ilgili ceza alıyor mu? Bununla ilgili bir merakım var, açıklama bekliyoruz. Zaman zaman televizyon kanallarına bağlanıp, açıklamalar yapılıyor. Son iki haftada verilmeyen iki kırmızı kartla ilgili bir açıklama bekliyoruz. Bununla ilgili herhalde Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı bir açıklama yapacaktır. Ya da biz bu VAR hakemlerini bundan sonraki maçlarda yine VAR hakemi olarak görüyorsak, demek ki bu hakemler haklı olacak. Bu pozisyonlar kırmızı kart olmayacak ama genel futbol kuralları içerisinde bu pozisyonlar kırmızı kart olarak değerlendiriliyor."

VAR hakemlerinin saha hakemlerini pozisyonunu kenarda izlemek için çağırıp çağırmadığını bilemediklerini anlatan Buruk, "Bununla ilgili belki bir açıklama gelir. Biliyorsunuz sadece Sivasspor-Galatasaray ve Gaziantep FK-Beşiktaş maçlarının VAR kayıtları açıklandı. Bunun dışında açıklanan kayıt yok. O yüzden hepimiz merak ediyoruz. İki haftadır VAR hakemleri çağırıyor mu, çağırıyorsa neden gitmiyorlar, çağırmıyorsa neden çağırmıyor? Hepsini merak ediyoruz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda Lale (Orta) Hanım bununla ilgili bazı kanallara bilgilendirme yaptı. Bu pozisyonlarla ilgili bir bilgilendirme istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.