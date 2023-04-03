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Giriş Tarihi: 3.4.2023 11:38

Arda Turan yeşil sahalardan kopamıyor! "Ekol hocası olmak istiyorum"

Arda Turan yeşil sahalardan kopamıyor! Ekol hocası olmak istiyorum

Süper Lig ekiplerinden en son Galatasaray'da forma giyen Arda Turan, profesyonel futbol kariyerini sonlandırmıştı. Yeşil sahalardan kopamayan Arda Turan, teknik direktör olmak için eğitime devam ediyor. Turan, kendisi gibi yıldız futbolcularla birlikte UEFA'nın antrenörlük eğitimi alıyor. Turan, "Bir ekol hocası olmak istiyorum. Guardiola'nın Barcelona'ya getirdiğini Galatasaray'a getirmek istiyorum" diye konuştu.

Geçtiğimiz yıl profesyonel futbol kariyerini noktalayan Arda Turan, yeşil sahalardan kopamadı. Teknik direktör olmak için kolları sıvayan yıldız sporcu, bir süredir UEFA B/A Antrenörlük Eğitim Kursu Programı'nda eğitim görüyor. Kendisi gibi ünlü futbolcular Aydın Yılmaz, Nuri Çolak gibi isimlerle birlikte aynı sınıfta eğitim gören Turan, hayallerine bir adım daha yaklaşıyor.

"EKOL HOCASI OLMAK İSTİYORUM"
Oyuncu olarak kariyerini noktaladıktan sonra teknik direktörlük yapmak istediğini söyleyen Turan, "Bir ekol hocası olmak istiyorum. Guardiola'nın Barcelona'ya getirdiğini Galatasaray'a getirmek istiyorum. Hedefi olan, bir projesi olan bir takımla başlayabilirim" demişti. Şimdi bu hedefine bir adım daha yaklaştı. 'Kaptan'a teknik direktörlük çok yakışacak. (Sporx)

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Arda Turan yeşil sahalardan kopamıyor! "Ekol hocası olmak istiyorum"
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