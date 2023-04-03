Arda Turan yeşil sahalardan kopamıyor! "Ekol hocası olmak istiyorum"

Geçtiğimiz yıl profesyonel futbol kariyerini noktalayan Arda Turan, yeşil sahalardan kopamadı. Teknik direktör olmak için kolları sıvayan yıldız sporcu, bir süredir UEFA B/A Antrenörlük Eğitim Kursu Programı'nda eğitim görüyor. Kendisi gibi ünlü futbolcular Aydın Yılmaz, Nuri Çolak gibi isimlerle birlikte aynı sınıfta eğitim gören Turan, hayallerine bir adım daha yaklaşıyor.

"EKOL HOCASI OLMAK İSTİYORUM"

Oyuncu olarak kariyerini noktaladıktan sonra teknik direktörlük yapmak istediğini söyleyen Turan, "Bir ekol hocası olmak istiyorum. Guardiola'nın Barcelona'ya getirdiğini Galatasaray'a getirmek istiyorum. Hedefi olan, bir projesi olan bir takımla başlayabilirim" demişti. Şimdi bu hedefine bir adım daha yaklaştı. 'Kaptan'a teknik direktörlük çok yakışacak. (Sporx)